Son dakika: Canlı yayında asgari ücret mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesi ilgilendiren maaş zammı sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandırdı. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 yeni asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberinin detayı...

ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgli 'İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.' açıklamasını yaptı.



