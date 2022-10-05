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Son dakika: Canlı yayında asgari ücret mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesi ilgilendiren maaş zammı sözleri

05.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözü kulağı asgari ücretle ilgili haberlerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısında asgari ücret ile ilgili önemli sinyaller verdi. Erdoğan yılbaşını işaret ederek ücretlerdeki artışla ilgili 'güzel bir havanın esmesini sağlayacağız' ifadesi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

Son dakika: Canlı yayında asgari ücret mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesi ilgilendiren maaş zammı sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandırdı. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 yeni asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberinin detayı...

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ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgli 'İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.' açıklamasını yaptı.

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asgari ücret ak parti başbakan recep tayyip erdoğan
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