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Son dakika: Cep telefonlarındaki vergi oranı artırıldı! Yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldi...

26.05.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TRT kanunu uyarınca bandrole tabi elektronik cihazlardan alınan bandrol oranları artırıldı. Cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Son dakika: Cep telefonlarındaki vergi oranı artırıldı! Yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldi...

TRT kanunu uyarınca bandrole tabi elektronik cihazlardan alınan bandrol oranları artırıldı. 'Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' Resmi Gazete’de yayımlandı.

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BİLGİSAYAR VE TABLETTE ORAN YÜZDE 4'E YÜKSELDİ

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

YÜZDE 8'DEN YÜZDE 14'E ÇIKARILDI

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.

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