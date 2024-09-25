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  4. Son dakika: Çeyrek altın 5000 lirayı aştı, gram altın ve ons bir kez daha rekor kırdı! İslam Memiş açıkladı, ilk kez bu rakamı duyacaksınız: '4500 lira olabilir'

Son dakika: Çeyrek altın 5000 lirayı aştı, gram altın ve ons bir kez daha rekor kırdı! İslam Memiş açıkladı, ilk kez bu rakamı duyacaksınız: '4500 lira olabilir'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 08:40
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Son dakika haberi! Gram altın bir kez daha rekor kırdı, ons altın ilk kez 2.670 doları aşarak tarihi zirvesini güncelledi. Çeyrek altın fiyatı ise 5000 lira sınırını aştı. Altın fiyatları hareketli bir hafta yaşarken uzmanlardan yeni tahminler geldi. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş yatırımcıların ilk kez duyacağı o rakamı paylaştı. 2025 altın gram tahmini için 4500 lira seviyeleri dile getirildi. İşte 25 Eylül Çarşamba Kapalıçarşı gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları...

Son dakika: Çeyrek altın 5000 lirayı aştı, gram altın ve ons bir kez daha rekor kırdı! İslam Memiş açıkladı, ilk kez bu rakamı duyacaksınız: '4500 lira olabilir'

Son dakika: Altın fiyatları bu hafta yeni bir rekor seviyeye ulaşarak güçlü bir ivme göstermeye devam ediyor. Sarı metalin spot fiyatı, güvenli liman varlığı olarak talebini artırmaya devam eden ekonomik ve jeopolitik faktörlerin birleşimiyle 25 Eylül’de ilk kez ons başına 2.670 ABD dolarını aştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardında küresel ekonomik gelişmeler ve belirsizlikler önemli bir rol oynuyor. Bu yükselişin en büyük nedenlerinden biri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci para politikası. Son olarak gerçekleştirilen 50 baz puanlık faiz indirimi, piyasalarda gelecekte daha fazla faiz indirimi olacağı beklentisini doğurdu. Özellikle Chicago Federal Rezerv Bankası başkanına göre, bu indirimler 2025 yılına kadar devam edebilir.

ONS ALTIN (24)

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Altının fiyatındaki yükseliş, yatırımcıların bu dönemde altını, düşük getiriye sahip diğer yatırım araçlarına kıyasla daha karlı bir alternatif olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Doların zayıflaması ve küresel ekonomik belirsizlikler, altının güvenli liman statüsünü güçlendirirken, özellikle Çin’in aldığı ekonomik önlemler de bu sürece katkı sağlıyor. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon riskini önlemek amacıyla büyük bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvikler, Çin hisse senetleri ve gayrimenkul piyasasına olumlu etkiler yapsa da, aynı zamanda altına olan talebi de artırıyor.

GRAM ALTIN (37)

ALTIN FİYATLARI İÇİN FARKLI İKİ SENARYO

Jeopolitik gelişmeler de altın talebinin artmasında etkili oldu. Orta Doğu'da artan gerilimler, özellikle İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, yatırımcıları altına yöneltti. Yılbaşından bu yana yüzde 27 oranında değer kazanan altın, jeopolitik riskler karşısında güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Bu riskler devam ettiği sürece, altının fiyatlarının yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, altın arzındaki yapısal açıklar da fiyatların orta vadede yüksek kalmasına neden olabileceği görüşünü belirtiyorlar.

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Ancak uzmanlar, altın fiyatlarında olası bir düzeltme ihtimaline de dikkat çekiyor. Küresel ekonominin beklenenden daha hızlı toparlanması durumunda, altına olan talep azalabilir. Buna karşın, enflasyon endişeleri ve devam eden jeopolitik riskler, altının güvenli liman özelliğini koruyarak talebin güçlü kalmasına neden olabilir.
Şimdi tüm gözler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Eğer Powell, genişlemeci para politikasına devam edileceği sinyalini verirse, altın fiyatlarının yukarı yönlü eğilimi sürdürmesi muhtemel görünüyor.

GRAM ALTIN (40)

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Altının ons fiyatı tüm bu gelişmelerle 2.670,52 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralar 2.658 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatu ise artık 3000 liraya oldukça yaklaşmış durumda. Altının gran fiyatı bugün tarihi zirvesini 2.930 liraya taşımış durumda. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatı 5000 lirayı aşarak 5.022 TL’yi gördü. Cumhuriyet altını 20.442 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.915,71
2.916,10
% 0.05
08:53
Ons Altın / TL
90.586,12
90.632,06
% 0.02
09:08
Ons Altın / USD
2.655,48
2.655,76
% -0.06
09:08
Çeyrek Altın
4.665,13
4.767,83
% 0.05
08:53
Yarım Altın
9.301,11
9.535,65
% 0.05
08:53
Ziynet Altın
18.660,52
19.012,99
% 0.05
08:53
Cumhuriyet Altını
19.777,00
20.076,00
% 1.07
17:03

4500 LİRA TAHMİNİ

Gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu rakamı dile getirdi. Uzman isim, "Kesinlikle Elinizdeki altınları satmak için aceleci davranmayın. Yılın son çeyreğinde yine her ay yeni bir rekor kıran altın ve gümüş fiyatları görmeyi sürdüreceğiz. Gram altın daha dolar tarafından destek almadı. Dolar tarafından da destek aldıktan sonra biz kısa süre zaman içinde 3.000 lira seviyesinin üzerini göreceğiz ve önümüzdeki yıl beklentimi geçen hafta perşembe günü açıklamıştım. Gram altın tarafında 4000 - 4500 lira aralığı" yorumunda bulundu.

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Altın
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