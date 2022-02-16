Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Gübre ve yem fiyatları ile beslenme yardımı...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve çiftçilere yönelik müjdeleri duyurdu. İşte çiftçilere yönelik gübre ve yem fiyatları indirimi ile yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere yönelik beslenme yardımı ile ilgili alakalı gelişmelerin detayları...

ÇİFTÇİLERE MÜJDE: GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Yarından itibaren gübre, amonyum sülfat gübrelerinde yüzde 30’luk indirime gidiliyor, karma hayvan yemi de yüzde 12 indirimle satılacak. Bu sezonun pancar alım kesim fiyatını da hasattan önce açıklanacak." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE: YURTLARDA BESLENME YARDIMI 750 TL OLDU

Erdoğan, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere ise beslenme yardımıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Üniversite öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını koruma altına almış oluyoruz. Bu artışın 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



