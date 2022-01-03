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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOSGEB ve enerji desteği müjdesi

03.01.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası müjdeleri tek tek sıraladı. KOSGEB destekleriyle ilgili yeni düzenlemenin yanı sıra enerji desteğini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o müjdelerin detayları...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOSGEB ve enerji desteği müjdesi

Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni KOSGEB desteği ve enerji desteği planlamasını açıkladı.

KOSGEB DESTEKLERİ GENİŞLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayında küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını genişletiyoruz. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz.

Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam.

ENERJİ DESTEĞİ

Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı KOSGEB Recep Tayyip Erdoğan
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