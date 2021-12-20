Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

"Memur maaşlarında artış yapılacak mı?", "Memurlarla ilgili yeni düzenleme neler olacak?" gibi soruların cevabı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memurlara müjdeli haberi verdi.

"FİİLEN ALDIKLARI ÜCRETİN ARTMASINI SAĞLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldırarak memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"



