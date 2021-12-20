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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

20.12.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında memurlara müjde vererek, "Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldırarak memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

"Memur maaşlarında artış yapılacak mı?", "Memurlarla ilgili yeni düzenleme neler olacak?" gibi soruların cevabı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memurlara müjdeli haberi verdi.

memur

"FİİLEN ALDIKLARI ÜCRETİN ARTMASINI SAĞLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldırarak memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
250 lira artışı müjde diye veriyorsunuz. Yazıklar olsun!
110 tl zam ile ne alsak acaba.Allah razı olsun bizi enflasyona ezdirmiyorsunuz
işçiyide görün artık

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