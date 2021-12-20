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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi

20.12.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak burs ve kredileri açıkladı. Erdoğan, "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için bin 700 lira, doktora öğrencileri için ise iki bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi

Son dakika haberine göre 2022 yılı burs ve kredi ücretleri belli oldu. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası "Öğrencilere müjdem var" sözleriyle duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs Kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl ise bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
KYK Recep Tayyip Erdoğan
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