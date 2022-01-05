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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Araç stoklayan bayilere idari para cezası

05.01.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, stokçulara yönelik cezaların artacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Stokçulukla ilgili son dakika gelen habere göre Başsavcılık, firmalardan yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası araç stokçuluğu yapan bayilere idari para cezası kesildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Son dakika: Son dönemlerde artan döviz kurundan dolayı birçok üründe stokçuluk yapılıyordı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin açıklama yaparak, stokçuluk yapanların cezalandırılacağını bildirmişti. Öte yandanAnkara Cumhuriyet Başsavcılığının, yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen bayilere yönelik soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte araç stokçuluğu ile ilgili önemli gelişme...

Başsavcılığın, araç fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik soruşturması devam ediyor.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç bayisinde inceleme başlattı.

Müşteri gibi davranarak araç bayisine giden ekipler, sıfır araç talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunları sebep göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi.

Bazı bayiler de iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin hemen ardından aynı firmalara bu sefer de maliye müfettişleri girdi, araç stok kayıt bilgilerini kontrol etti.

Müfettişlere ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu bayilere para cezası kesen müfettişler, buna ilişkin tutanağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık, 17 Aralık 2021'de bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülüyor.

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