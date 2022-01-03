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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

03.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenen programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında '2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur' ifadelerini kullandı.

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz ve ekonomimiz açısından tarihi öneme haiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 2021 yılının dış ticaretini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Milletimize böyle başarı hikayeleri yazdırdığı için hamdediyorum.

Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla gelişimini sürdürüyor. İhracatın büyümemizde payı oldukça yüksek. İhracatçılar Türk ekonomisinin alperenleri…

Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi.

Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

Türkiye yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2021’i büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmayı başardı.

Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur.

Küresel ekonomiye yön veren ülkelere baktığınızda bu gerçeği görürsünüz. Ülkemiz siyasi istikrarsızlık ve iç sorunları nedeniyle çok uzun yıllar kriz dönemlerinde önüne açılan pencereleri kullanamadı. Millet kaybederken, memur, emekli, işçi, esnaf kaybederken krizden nemalanan bu seçkin azınlık kazanmaya, palazlanmaya, servetini artırmaya devam etti. Türkiye'nin içine hapsedildiği bu daireyi 2002 yılında bozan biz olduk. Türk ekonomisini prangalarından kurtarmayı başardık. Serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla rekabeti esas alan politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik.

Her kriz beraberinde fırsatları da getirir. İmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar 6 yıl uygulanabildi.

Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir. Salgın nedeniyle ortaya çıkan alternatif tedarikçi arama eğilimleri ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki coğrafi avantajını öne çıkarmış ve ihracatımızın önünü daha da açmıştır. Geçen yılın 3.çeyreği itibarıyla Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır.

İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli hedeflerinde üstüne çıkmıştır. Bunu gururla açıklıyorum. Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyete ifade etmek isterim ki geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla rakamı açıklıyorum. 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur. Dünden bugüne ulaştığımız bir rekordur.

2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı. En önemli ticari ortağımız Avrupa Birliği’ne 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır.

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Recep Tayyip Erdoğan
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