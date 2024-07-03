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SON DAKİKA: Doğuma teşvik için düğmeye basıldı! Bakan Göktaş duyurdu, yeni adım atıldı: Bir açıklama da ÖTV’siz araç düzenlemesi için geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 12:39
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Son dakika haberi... Doğurganlık oranlarının düşmesinin ardından hükümetten doğuma teşvik için yeni adım geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Doğurganlık oranının artırılmasına yönelik yeni politikalar için Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu. Bakan Göktaş gündemde olan ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin de açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Doğuma teşvik için düğmeye basıldı! Bakan Göktaş duyurdu, yeni adım atıldı: Bir açıklama da ÖTV’siz araç düzenlemesi için geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşünün önüne geçmek için doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele aldıklarını belirterek, “Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz. “ dedi. Yeniden ele alınacağı ifade edilen engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine yönelik Bakan Göktaş, engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suiistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz" dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAPSAMLI RAPOR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bir gazetecinin TÜİK verilerine de yansıyan doğurganlık oranının azalmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, konunun Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunun farkında olduklarını vurguladı.
Bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, “Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda bu meseleyi de ele aldık. Aile ve Toplum komisyonumuz kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıyor.” diye konuştu.

İlgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelere devam ettiklerini, AK Parti’nin ilgili organlarının da doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla çalıştaylar düzenlediğine dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:
“Doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfus riskleri konusunda dünyada da benzer kaygıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz. “

ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ

Başka bir gazetecinin yeniden ele alınacağı ifade edilen engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine yönelik sorusu üzerine Göktaş, engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suiistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı. Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu aktardı.

“Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalamayız” diyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Doğum izni doğum
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