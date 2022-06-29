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Son dakika: Dünya bu kararı konuşuyor: Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

29.06.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları Fed’in sıkılaşma adımları ve resesyon endişeleriyle baskılanmaya devam ederken piyasalarda bomba etkisi yaratacak bir karar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’dan altın ithalatına yasak getirdi. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın fiyatı için iki analist kritik bir değerlendirmede bulundu. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın fiyatları için son dakika haberinin detayları ve anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: Dünya bu kararı konuşuyor: Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Son dakika: Her yıl dünya çapında çıkarılan altının yaklaşık yüzde 10’unu üreten Rusya için yeni bir yaptırım kararı alındı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, G7 Liderler Zirvesi’nde varılan anlaşma doğrultusunda Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’dan ABD’ye altın ithalatına yasak getirildiği ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığı duyuruldu. Bakanlık, söz konusu altın ithalatı yaptırımına Rusya dışında bulunan Rusya menşeli altınların dahil olmadığı belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yanıt olarak ek ağır yaptırımlar uygulamak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Rusya’nın savunma sanayisini hedef almak, Putin’in yeteneklerini azaltacak. Düşük moral, bozuk tedarik zinciri ve lojistik başarısızlıklar Ukrayna’ya karşı savaşını daha da engelleyecektir” dedi.

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ABD’nin yaptırım uyguladığı kuruluşlar arasında, Rusya’nın en büyük savunma şirketi olan devlet kontrolündeki Rostec yer alırken, Bakanlık, Rostec’in yönetim şemsiyesi altında çeşitli sektörlerde 800’den fazla kuruluş olduğunu belirtti.

LİSTEDE DEV İSİMLER VAR

Yaptırım listesinde ayrıca, Rus MiG ve Sukhoi savaş uçaklarının üreticisi Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (UAC), Rus stratejik bombardıman ve nakliye uçaklarının üreticisi Tupolev ve Rostec’in doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu diğer şirketler yer aldı.

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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN 45 KURULUŞ VE 29 KİŞİYE YAPTIRIM

Hazine Bakanlığı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rus askeri birimleri ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) istihbarat teşkilatı da dahil olmak üzere 45 kuruluş ve 29 kişiye yaptırım uyguladığını aktararak söz konusu yaptırım kararlarının birlikte alındığını ifade etti.

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ONS ALTIN FİYATLARI

Dün 1841 dolar seviyesine kadar yükselen ve 20 günlük hareketli ortalamasını test eden ons altın, bu ortalamayı yukarı yönlü kırmayı başaramadı ve yönünü aşağı çevirdi. Ons altın günü 1822 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1820 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen ek sıkılaşma adımlarının piyasalardaki resesyon endişelerini gündemde tutmaya devam edebileceğini ve bu çerçevede güvenli liman talebinin güçlü kalmayı sürdürebileceğini söyleyen analistler, “Bu piyasa dinamiği içerisinde de ons altında oluşabilecek geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme olarak sınırlı kalması beklenebilir” dediler.

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GRAM ALTINA DESTEK GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün yaptığı açıklamada, aldıkları kararların geçici olduğunu, ‘dövizle işininiz yok TL ile iş yapın’ dediklerini ve piyasada olan her şeyin farkında olduklarını söyledi. Pazartesi günü yaşanan sert düşüşle 944 bölgelerine kadar gerileyen ve gram altın, bu bölgeden gelişen tepki alımları ve Nebati’nin açıklamaları sonrasında 970 bandı üstüne geri toparlamış durumda. Altının gram fiyatı dün 972 liradan kapanmasının ardından şu sıralar 975 liradan alıcı ile buluşuyor.

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“DALGALI BİR ARALIĞIN ORTASINDA KALDI”

Altın fiyatı ABD Hazine verimlerinin zayıflamasıyla yükselişini bugün de sürdürdü. Ancak piyasada hareket eden herhangi bir katalizörün olmaması yatırımcıları kenarda tutuyor. Analistler, G7’nin Rusya’dan altın ithalat yasağının piyasa üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını değerlendiriyor. City Index kıdemli piyasa analisti Matt Simpson altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Rus altın yasağı asla olmayan bir katalizördü. Rus varlıkları, Rusya’nın işgalinden bu yana hareketsizdi. Bu nedenle G7’nin altın yasağını onaylaması bir olay değildi. Altın haftaya başladığı yerde, yani dalgalı bir aralığın ortasında kalıyor” dedi.

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ALTINDA GÖRÜNÜM KARIŞIK

OANDA kıdemli analisti Edward Moya ise altın fiyatları için yaptığı yorumda, “Başka bir hazine müzayedesinden gelen zayıf talebin ardından tahvil piyasasındaki satışların yeniden başlamasıyla altın yumuşadı. Kısa vadede, bir tarafta daha agresif bir Fed olasılığı var. Diğer tarafta ise durgunluk riskleri ile bu yaz büyük bir belirsizlik var. Bu yüzden altın fiyatı için görünüm karışık” ifadelerini kullandı.


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