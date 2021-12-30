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Son dakika: Ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

30.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 oldu. Endekste Mayıs ayından bu yana en düşük seviye izlendi.

Son dakika: Ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi Aralık'ta 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı.

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