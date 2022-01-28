Son dakika.. Ekonomik güven endeksi ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks 2021 Aralık'ta 98,2 iken ocakta yüzde 2,7 yükselerek 100,8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi geçen aya göre ocakta yüzde 6,2 artışla 73,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 yükselişle 111,9, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 120,2 değerini aldı.

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselişle 124,4'e ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 azalışla 85,5'e geriledi.

