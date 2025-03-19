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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltısı sonrası altın fiyatları alev alev! Gram ve çeyrek altın ne kadar kaç para oldu?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2025 11:08
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Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bu sabah saatlerinde başlayan gözaltılar sonrası piyasalar hareketlendi. Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye, sabah saatlerinden itibaren gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Dolar ve Euro'daki rekor sonrası altın fiyatları da çok hareketli!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltısı sonrası altın fiyatları alev alev! Gram ve çeyrek altın ne kadar kaç para oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Gündemdeki hareketlilik piyasayı da etkiledi. Dolar ve Euro'da görülen rekor sonrası altın fiyatları da değişti. Peki 19 Mart tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 19 Mart 2025 Çarşamba güncel altın kuru fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 3.809,79 TL
Gram altın satış: 3.810,20 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 6.095,66 TL
Çeyrek altın satış: 6.229,68 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 12.153,21
Yarım altın satış: 12.459,35

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet Altını alış: 23.910,00 TL
Cumhuriyet Altını satış: 24.271,00 TL

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.803,45
3.803,77
% 6.25
10:57
Ons Altın / TL
117.207,61
118.187,35
% 5.7
11:12
Ons Altın / USD
3.032,19
3.032,56
% -0.07
11:12
Çeyrek Altın
6.085,52
6.219,16
% 6.25
10:57
Yarım Altın
12.133,01
12.438,31
% 6.25
10:57
Ziynet Altın
24.342,09
24.800,55
% 6.25
10:57
Cumhuriyet Altını
23.910,00
24.271,00
% 4.32
16:45
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Anahtar Kelimeler:
Altın
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