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  4. Son dakika...Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak

Son dakika...Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; elektriğe gelecek 3 ay zam yapılmayacak.

Son dakika...Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak

Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak.

BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı.

İndirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.

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