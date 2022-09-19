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Son dakika | Elektrik faturaları için devletten 260 TL destek! İşte başvuru şartları...

19.09.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yazın geride kalmasıyla vatandaşlar şimdi de kış aylarında gelecek doğal gaz ve elektrik faturalarının endişesine kapıldı. Gelecek faturaların yüksekliğinden endişe eden ve ödemekte zorlanacak olan vatandaşlar için devletin destekleri ise devam ediyor. Vatandaşlara geçtiğimiz yıl verilen 1150 liraya kadar olan devlet desteği bu yıl da devam edecek. Bunun yanında 260 liraya kadar elektrik desteği de verilecek. Destek tutarlarının artırılması da gündemde. İşte detaylar...

Son dakika | Elektrik faturaları için devletten 260 TL destek! İşte başvuru şartları...

Son dakika haberi: Yüksek fatura korkusu vatandaşları şimdiden kara kara düşündürüyor. Kış mevsimi öncesi devletin ihtiyaç sahipleri için verdiği destekler ise devam ediyor. Bu desteklerden birisi de 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar başvuruda bulunması halinde bu destek ödemesinden faydalanabiliyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular ise ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılıyor. Daha önce 2.1 milyon abonenin faydalandığı elektrik desteği için sayı Şubat ayında 4 milyona çıkarılmıştı.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Posta'da yer alan habere göre; her sosyal yardımda olduğu gibi elektrik destek miktarında da gelir durumu belirleyici oluyor.

HANE GELİRİ KAÇ TL OLMALI?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan bu tutar asgari ücretin 5 bin 500 liraya çıkmasıyla birlikte 1.833 lira olarak belirlendi.

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Bir başka deyişle dört kişilik ailede gelir 7 bin 332 liranın altındaysa bu yardım için başvuru yapılabilir.

ÖDEMELER HER AY PTT ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

Ödemeler her ay düzenli olarak PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

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