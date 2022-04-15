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  4. Son dakika: Elektrikli araçlar için yeni dönem! Bakan Varank duyurdu! Başvurular yarın başlıyor

Son dakika: Elektrikli araçlar için yeni dönem! Bakan Varank duyurdu! Başvurular yarın başlıyor

15.04.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

Son dakika: Elektrikli araçlar için yeni dönem! Bakan Varank duyurdu! Başvurular yarın başlıyor

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

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Mustafa Varank
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