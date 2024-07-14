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SON DAKİKA: Emekli aylığında yüzde 30 farka neden olacak! Bir detay tabloyu değiştirecek! Takvimlerinizde o tarihi işaretleyin

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.07.2024 07:28
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Son dakika haberi: En düşük emekli aylığının açıklamasına sayılı günler kaldı. Emekliler zam oranlarında değişiklik olup olmayacağını merak ederken yeni emekli olacaklar da maaşlarında kayıp yaşamamak için en doğru tarihte dilekçelerini teslim etmenin yollarını araştırıyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek için en doğru tarih hangisi? Emekli aylığında yüzde 30 farka neden olan detay nedir? Takvimlerinize o tarihi işaretleyin... İşte detaylar...

SON DAKİKA: Emekli aylığında yüzde 30 farka neden olacak! Bir detay tabloyu değiştirecek! Takvimlerinizde o tarihi işaretleyin

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli zamlarında da son viraj dönüldü. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 24.73, memur emeklileri içinse yüzde 19.31 oranında zam kesinleşti. Şimdi gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Emekli maaşı alacaklar zam oranını merak ederken yeni emekli olacaklar da 'dilekçe' derdine düştü. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler en doğrı zamanda dilekçesini teslim etmek istiyor. Enflasyonun bu yıl düşüş sürecine girmesi yeni emekli olacak kişilerin emekli aylıklarını olumsuz etkileyecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek aylık alabilecek.

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ENFLASYON AYRINTISI

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç yazısında, "Yıllık enflasyon yüzde 3 – 5 civarında olsa emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarına etkisi çok sınırlı kalır. Enflasyon yüksek olsa bile izleyen yıllardaki enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da emeklilik dilekçe tarihinin aylık miktarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur. Enflasyonun hızla yükseldiği veya hızla düştüğü dönemlerde emeklilik dilekçe tarihi aylık miktarını çok etkiliyor. Malum, bu yıl enflasyonda hızlı bir düşüş bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

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Kıvanç şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının başka bir özelliği daha var. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 37,57 olduğu için normalde ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu oranda artacaktı. Ancak, artış yüzde 49,25 olarak gerçekleşti.

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DİLEKÇEYİ 1 OCAK 2025’TE VERENLER BU YILKİ OCAK VE TEMMUZ ZAMLARINDAN YARARLANAMAYACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yıllık artış yüzde 86,16 oldu. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ocak ve temmuz aylarındaki zamdan yararlanacaklar. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenler ise 2024 ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamlarından yararlanamayacaklar.

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Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 38 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise 2024 yılı enflasyonu yüzde 43,52 olarak tahmin edildi. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızı yüzde 4 öngörüldü. Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yüzde 39,2 ile yüzde 44,72 arasında değişen oranda artırılacak.

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YAKLAŞIK YÜZDE 30 ORANINDA MAAŞ FARKI OLACAK

İkisi arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için 2024 yılı ocak ayında 16.612 TL olan ve ocak ayında SSK ve BAĞ-Kur emekli aylıklarına yapılan zam yansıtılmamış maaş örneğini ele alalım.

Emeklilik dilekçesi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verildiğinde 16.612 TL olan maaş önce ocak zammı uygulanarak 24.793 TL’ye çıkacak. Bu tutar temmuz ayındaki maaş zammı uygulandığında ise 30.925 TL olacak. Diyelim ki, bu yılın temmuz aralık döneminde enflasyon yüzde 10 oldu. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermiş olan söz konusu kişinin aylığı gelecek yıl ocak ayında yüzde 10 oranında artırılarak 34.016 TL olacak.

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Emeklilik dilekçesi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verildiği takdirde ise 2024 ocak başında zamsız hali 16.612 TL olan aylık yüzde 39,2 oranında artırıldığında 23.124 TL’de, yüzde 44,72 oranında artırıldığında ise 24.040 TL’de kalacak. Ocak ayında ayrıca bu yılın ikinci yarısındaki yüzde 10’luk enflasyon oranında artırıldığında ise sırasıyla 25.436 TL veya 26.623 TL olacak.

Bu durumda, örneğimizdeki kişi emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayında 34.016 TL aylık alacak.

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Aynı kişi dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayı maaşı 25.436 TL ile 26.623 TL arasında kalacak. Gelecek yıl ocak ayı maaşları arasındaki fark yaklaşık 10 bin TL’ye kadar çıkabilecek."

Express
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