Son dakika | 'Emekli maaşı' hesabı konuşmasına damga vurdu! Özgür Özel: Zam yapalım dediğimde 'yok' dedikleri paranın 2 katı bu

Son dakika haberi: 31 Mart seçimlerinin ardından TBMM'de grup toplantıları başladı. Seçimleri 1. parti olarak tamamlayan CHP'nin genel başkanı Özgür Özel kürsüden gündemi değerlendirdi. Antalya'daki teleferik faciasına değinen Özel "Olayın günahını suçsuz başkanım Mesut Kocagöz'e yıkanlara yazıklar olsun! Buna izin vermeyeceğim" mesajını verdi. Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz sürecine ilişkin konuşan Özel, "31 Mart seçimi AK Parti'nin başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir" dedi.

"BİZE DÜŞEN FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKMAKTIR"

İşte Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar:

Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz.

Gazze'de ateşkes sağlanmadan bölgede tırmanan gerilimin düşmesi mümkün görülmemektedir. Yarın yapacağım konuşmamın özünde Filistin'de yaşananlar, İsrail'in mezalimi olacak. Dün Filistin'de olacaktım, tüm hazırlıklarımız tamdı ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi. Ancak en kısa zamanda Filistin'e gidip oradaki halkın mağduriyetini, kayıpların bir kez daha dünyaya duyurulmasını... Bir ülkede 33 bin civciv ölse DSÖ harekete geçer, BM rapor ister. 33 bin çocuk, genç ölüyor, kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen 3. genel başkanımız 'Karaoğlan' Bülent Ecevit'in rahmetli Yaser Arafat ile kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır.

TELEFERİK FACİASI: KUSURU OLANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMASIN

Antalya'da hafta sonu yüreğimiz yandı. Bir vefat var, Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle meselelerde yıllardır kimin sorumluluğu, ihmali varsa sonuna kadar soruşturulmasını, cezasını çekmesini savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Ancak Antalya'da bugün büyük bir vicdansızlık ve hukuksuzlukla karşı karşıyayız.

"SUÇSUZ BAŞKANIMA YIKANLARA YAZIKLAR OLSUN! İZİN VERMEYECEĞİM"

2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Mesut Kocagöz için tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması, Allah'tan korksunlar! Soma faciasında 1 kamu görevlisi yargılanmadı. Tren kazası olur, hatları işleten açığa alınır, yargılanma izni verilmez, Devlet Demiryollarına Genel Müdür yapılırken yaşanan olayın günah keçisini suçsuz başkanım Mesut Kocagöz'e yıkanlara yazıklar olsun! Buna izin vermeyeceğim.

Hatay seçimlerini yaşadık, yaşıyoruz. Dün Hatay'ın iradesine sahip çıkmak üzere YSK'ya 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla bizzat başvurumuzu ilgili yardımcılarımla birlikte ben yaptım. 31 Mart seçimi AK Parti'nin başvurusuyla yenilendiyse bizim bu dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin her bir iddiamızda birbirini aşan ve 'Bu kadar da olmaz' dedirten birkaç maddesini kayda geçirmek isterim. 108 seçmen oy kullanamayacağı halde kullandığını ispatladık. Peşini bırakmayacağız. Hatay kişisel ve milli meselemizdir.

"'EMEKLİYE ZAM YAPALIM' DEDİĞİMDE 'YOK' DEDİKLERİ PARAYI BİR AVUÇ ZENGİNE VERDİLER"

MB'nin 2023 bilançosu açıklandı. Banka 2023'te 818 milyar TL zarar etti. Gizledikleri yapılan ödemenin yarattığı zarardır bu. MB bundan önceki 10 yılda tam 320 milyar lira kar etmiş. 1 yıllık zarar, 10 yıllık karın 2,5 katı. Bu hesapla MB, 25 yıldaki karını bir senede bir avuç zengine verdiler. MB'nin yaptığı ödemeye Hazine'nin ödemesi de eklenince toplam rakam 1 trilyon 132 milyardır. Bu para 'En düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım' dediğimde 'Yapamayız, para yok' dedikleri paranın tam 2 katıdır. Türkiye'deki 16 milyon emekliye 1 asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun! Deprem konutlarının toplam maliyeti 1,1 milyar lira. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





