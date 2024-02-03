SON DAKİKA: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Resmi Gazete’den yüzde 49,25 zam ve 10 bin TL’ye onay: Ek zam hesaplamasında kolay formül

Son dakika haberi… Bağ-Kur SSK emekli maaşı yüzde 11,68’lik ek zam ile memur emeklisi zammı olan yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. ‘Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak’ sorusuna yanıt arayanlar içinse tarih belli oldu. Peki emeklilerin yeni maaşları kaç lira oldu? Şubat ayı itibariyle alacakları yeni maaşlar nasıl öğrenilecek ve hesaplanacak? İşte adım adım o formül...

BİRİNCİ ADIM

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, E-Devlet sisteminde yer alan aylık ödeme bilgileri kısmına girerek ek zammınızı önceden hesaplayabilirsiniz. SSK emeklileri 4A aylık ödeme bilgisi, Bağkur emeklileri 4B aylık ödeme bilgisi, ve Emekli Sandığı emeklileri ise 4C aylık ödeme bilgisi olarak arama yaparak ödeme bilgileri ekranına ulaşabilecek.

İKİNCİ ADIM

Açılan sayfada henüz yeni zamlı maaşlar gözükmüyor. Fakat ‘Ek Ödeme Tutarı’ bölümünde maaşların yüzde 4'ü kadar aldığınız ‘ek ödeme’ görünüyor. Bu rakam emeklilerin yeni maaşının yüzde 4’ünü oluşturuyor.

ÜÇÜNCÜ ADIM

Ekranda görünen ek ödeme rakamının 25 ile çarpılmasıyla da SSK Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayına kadar alacağınız yüzde 49,25 oranında artırılmış maaşı ortaya çıkıyor. Bu rakam net maaşı ifade ediyor.

DÖRDÜNCÜ ADIM

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra çıkan rakam en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altındaysa, emekli maaşı ödemesi seyyanen zam ile 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırılacak.

EK ZAMLAR NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını 1 hafta içinde alacak. Tam tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) duyuracak.







