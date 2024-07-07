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SON DAKİKA: Emekli maaşlarında son viraj! Kök maaşta '8 bin 17 TL' detayı! En düşük emekli maaşında bu ihtimal ilk kez ortaya çıktı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 07:27
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Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından emekliler için de zam maratonu da başladı. Beklentilerin altında açıklanan enflasyonla emeklilerin beklediği zam tablosu da değişti. Emekli zammında enflasyon farkı netleşirken gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Kök maaşta 8 bin 17 TL detayı ne? En düşük emekli maaşında eylül ihtimali ilk kez konuşuldu.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarında son viraj! Kök maaşta '8 bin 17 TL' detayı! En düşük emekli maaşında bu ihtimal ilk kez ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak açıklamasıyla emekliler için de zam oranları şekillendi. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 25.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada refah payına kapıları kapatırken dün memur maaşlarına yönelik genelgeden ise ne refah payı ne de seyyanen zam çıktı. Emeklilere refah payı verilmezse milyonlarca emekli sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. En düşük emekli maaş ne kadar olur, kök maaşa düzenleme gelir mi?

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KÖK MAAŞTA 8 BİN 17 TL DETAYI!

Kök aylığı 8 bin 17 TL’nin üzerinde olanlar zamdan tam anlamıyla yararlanabilecekler. En düşük emekli aylığına bir güncelleme yapılmazsa bazı gruplar zam farkından yararlanamayacak.

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MAAŞ TABLOSU

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, "Örnek vermek gerekirse bir kişinin kök maaşı 9 bin TL ise yüzde 24.73 üzerinden hesapladığımızda 11 bin 225 TL yapıyor. Bir kişinin kök maaşı 9 bin 500 TL ise 11 bin 849 TL yapıyor."

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA EYLÜL İHTİMALİ

"En düşük emekli maaşına düzenleme yapılır mı?" sorusuna Bayram, "Şu an itibarıyla bir açıklama yok. Meclis kapanana kadar bir açıklama bekliyoruz. Temmuz ayına kadar bir düzenleme olmazsa en azından eylül ayında yüksek enflasyonist ortamdan dolayı tekrar değerlendirme yapılabilir. Eylül ayında Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte yeniden en düşük emekli aylığına bir düzenleme yapılabilir." yanıtını verdi.

Express


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