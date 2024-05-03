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SON DAKİKA: Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti! 4 aylık enflasyon sonrası yeni tablo! Meslek meslek tüm rakamlar ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.05.2024 10:04
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Son dakika: SSK Bağ-Kur emekli zammı için aylık enflasyon belli oldu! TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 4 aylık enflasyon verisinin ortaya çıkması ile de 16 milyon emeklinin Temmuz ayı için zam hesabı değişti. Peki Bağ-Kur SSK en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli kök maaş ve en düşük emekli maaşı için düzenlemelerin detayları ve meslek meslek yeni memur zammı hesaplama tablosu.

SON DAKİKA: Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti! 4 aylık enflasyon sonrası yeni tablo! Meslek meslek tüm rakamlar ortaya çıktı

Son dakika haberi… Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon Nisan ayında yüzde 3,18 oldu. 4A, 4B SSK Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık enflasyon verisi de böylece netleşti. 6 aylık enflasyon verisi sonrasında ise nihai rakamlar belli olacak. Emekli kök maaş zammı ve en düşük maaş için düzenleme yapılacak. İşte detaylar…

NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK, Nisan ayı TÜFE verilerini yayımladı. Ekonomistler Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,22 olmasını bekliyordu. Buna göre enflasyon aylık yüzde 3,18, yıllık olarak ise yüzde 69,80 arttı.

4 AYLIK ENFLASYON NE OLDU?

TÜFE verileri sonrasında emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon ortaya çıktı. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti. Nisan ayı ile birlikte yüzde 18,70 oldu. Bu, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı oldu.

6 AYLIK ENFLASYON NE OLACAK?

Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artış yaşanabileceği hesaplandı.

EMEKLİ KÖK MAAŞI TABLOSU DEĞİŞTİ

Bağ-Kur en düşük kök maaş 10.178 lira. 4 aylık enflasyon ile 12.081 lira oldu. Yüzde 25,46’lık zam sonrası 12.769 lira olması bekleniyor.

Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. Nisan enflasyonu sonrası rakam 9.601 lira oldu. Haziran enflasyonu sonrası 10.148 TL’ye yükselebileceği hesaplandı.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Temmuz’da bunun da 8.841 lira olması bekleniyor. Nisan enflasyonu sonrasında ise 8.364 liraya yükseldi.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödenirken, Temmuz’da 14.261 liraya yükselebileceği hesaplandı. Nisan’da ise 13.492 lira garantilendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmeyeceğini açıklamıştı. Temmuz ayı için konuşulan formüller arasında en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Ayrıca emekliler için özellikle sosyal yardımların da devreye alınması bekleniyor. Böylece en düşük emekli maaşı Temmuz 2024’te 12.500 ila 15.500 TL aralığına yükseltilebilir.

4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

Nisan ayı enflasyon verilerine göre 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Böylece memur için zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Temmuz döneminde Emekli Sandığı kapsamındaki çalışan ve emekliler için Toplu sözleşme zammı da devreye girecek. Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik zam almışlardı. Temmuz döneminde ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek. Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak yüzde 25,46 olarak gelmesi beklenen 6 aylık enflasyon tahminine göre memur enflasyon farkının yüzde 9,09’u bulması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda memur maaşı zammı yüzde 20 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLACAK?

Ocak 2024’te yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 32.860 TL’ye yükselmişti. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon tahmini baz alındığında en düşük memur maaşı yüzde 20’lik zam ile 39.432 liraya ulaşacak. Memur emeklisi için bu rakam 17.689’ye yükselecek.

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EMEKLİYE REFAH PAYINDA RAKAMI AÇIKLADI

Enflasyon rakamlarını Mynet’e değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık enflasyon kadar zam oranını cebe koydu. Yüzde 17,70’lik rakamı hak etti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları sonrası yüzde 25’lik bir enflasyon bekliyoruz. Şu anda enflasyon eğer yüzde 3’lerin altına düşseydi bir miktar daha enflasyona karşı iyi mücadele ediyor denilebilirdi ama şu anda katı seyreden bir enflasyon söz konusu. O yüzden yüzde 25 seviyeleri Temmuz’da beklenebilir. Refah payı artışı ile yüzde 30’a yakın maaş artışı olabileceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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