Son Dakika: Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Bakan Bilgin, emeklilere teşekkür ederek; "Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum." dedi.

İşte Bakan Bilgin'in o paylaşımı;

Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek.



Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 7, 2021

Kaynak: DHA



