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  4. Son Dakika: Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Son Dakika: Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

07.07.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi paylaştı. Ödemeler 13 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz'da sona erecek.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Bakan Bilgin, emeklilere teşekkür ederek; "Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum." dedi.

İşte Bakan Bilgin'in o paylaşımı;

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Asgari ücretli çalısanlar icin de, kamu iscilerine verdiğiniz tediye adı altında ikramiye talep ediyoruz.Emeğimizi çalana da, yiyene de HARAM olsun.
Ben bankaciyim ve her bayram ikramiyesi donemini biliyorum.. emeklilerin cogu perisan halde parayi alip cebine koyup giden üç beş kisi... geri kalan hepsi borcunu oduyo maaşinda icraya gidiyo kiredi karti borcuna gidiyo... vallahi durum bu... yazık
maaşlar?

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