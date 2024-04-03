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Son dakika: ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.04.2024 09:24
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Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre mart ayı enflasyonu ne kadar oldu?

Son dakika: ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -%0,64 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİ SAAT 10.00'DA

TÜİK de bugün emekli ve memur zamlarında baz alınan verilerden mart ayı enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon mart
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