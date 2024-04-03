Son dakika: ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -%0,64 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
TÜİK de bugün emekli ve memur zamlarında baz alınan verilerden mart ayı enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.