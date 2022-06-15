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Son dakika: Enflasyon kontrolden çıktı, Fed faiz kararı ile piyasaları sallayacak! İslam Memiş’ten Fed sonrası için uyarı: ‘Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek!’

15.06.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı için bugün saat 21.00’de kritik bir karar açıklanacak. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’den 28 yılın en sert faiz artırım kararını almasını bekliyor. Fed faiz kararı öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve dolar yatırımcısı için yeni bir tahminde bulundu. Peki gram altın, dolar fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Fed faiz kararı ne olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Enflasyon kontrolden çıktı, Fed faiz kararı ile piyasaları sallayacak! İslam Memiş’ten Fed sonrası için uyarı: ‘Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek!’

Son dakika: Altın ve dolar fiyatları ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı. Başta ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ülkede 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu kontrol altına almak için resesyon riskini üstlenmesi, piyasalarda öngörülen güçlü ihtimaller arasında bulunuyor. ABD'de enflasyondaki yükselişin sürmesiyle Fed'in agresif "şahin" politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği tahminleri kuvvetlenmeye başlarken, enflasyonda son gelen veriye karşın henüz en yükseğin görülmediğine dair endişeler artmaya başladı. Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için resesyon riskini üstlenmesi, piyasalarda beklenen güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

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“ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKTI”

Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, enflasyonun kontrolden çıktığını ve Fed'in politika yapıcılarının piyasa beklentilerinin önüne geçmek için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Fed'in 100 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımı ile "büyük oynaması" gerektiğini belirten Rupkey, resesyon risklerinin yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu ancak bunun alınmaya değer bir risk olduğunu kaydetti. Rupkey, "Çünkü enflasyon herkese, işletmelere, tüketicilere zarar veriyor" dedi. Tüketici duyarlılığının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu vurgulayan Rupkey, sadece Fed'in aşırı yüksek enflasyonun yayılmasını durdurmak için gerekli araçlara sahip olduğunu söyledi.

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EYLÜL AYI KRİTİK

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ve temmuz aylarında 50 baz puanlık artırım için uzlaşmaya vardığını, haziran toplantısında FOMC üyelerinin eylül ayına odaklanacağını kaydetti. ABD'nin en son açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte eylül ayında da en muhtemel sonucun 50 baz puanlık bir artış olduğunu belirten Marey, ondan sonrasında da yeni noktasal grafiğin FOMC'nin ne kadar ileriye gitmeyi planladığı konusunda bir fikir vereceğini söyledi. Marey, ücret-fiyat sarmalının şimdiden başladığını aktararak, enflasyonu tekrar kontrol altına almak için Fed'in ekonomiyi resesyona sokması gerekebileceğini kaydetti.

Ekonomi zarar görse de Fed'in şu andaki odak noktasının enflasyon olarak göründüğünü ifade eden Marey, "Bununla birlikte bir dizi olumsuz arz şoku ABD ekonomisini resesyona çekmese bile Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yönündeki geç girişiminin ekonomiyi uçurumun kenarına itmesi muhtemeldir." dedi.

Marey, Fed'in temel politika hatasının "geçen yıl enflasyondaki yükselişi görmezden gelmek ve bundan dolayı gafil avlanmak" olduğunu, ekonomiyi resesyona sokmadan bunu tersine çevirmenin çok zor olacağını söyledi.

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Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Fed'in faizlerde 50 baz puan artırıma gidebileceğini belirtti.

Levy, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, basın toplantısında, "amaçlarının hem temmuz hem de eylül toplantısında 50 baz puanlık artışa gitmek olduğunu" belirtebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN VE DOLAR

Tüm bu gelişmelerle yurt içinde dolar/TL'de iki gündür yaşanan 17,25 etrafındaki sakin seyir hafta ortasında da sürüyor. Benzer durum euro/TL için de 18 seviyesi için geçerli. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise dün düştüğü ve 16 Mayıs'tan beri en zayıf seviyesi olan 1.803 dolardan yüzde 0,5 artışla 1.817 dolara yükseldi. Gram altın fiyatı ise hafta başında 1043 liraya kadar yükselmesinin ardından dün 1005-1015 lira seviyelerinde hareket etmişti. Bu sabah ise 1009 liradan alıcı ile buluşuyor.

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ALTIN VE DOLAR FİYAT TAHMİNİ

Yatırımcılar altın ve dolar fiyatlarına ilişkin fiyat tahminlerini araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. İslam Memiş, Fed faiz kararından sonra dolar ve gram altında gerileme olacağını söyledi. Dolar 15,88 TL barajına dikkat çeken Memiş, Gram altın içinse gerileme sonrası 950 TL öngörüsünde bulundu. Gerileyen dolar ve gram altın için bu seviyelerin alım fırsatı doğuracağını belirten Memiş, Fed'in 75 baz puan artırımı haberleri sonucunda piyasalarda fiyatlanmaların başladığını vurguladı. Fakat piyasaların aksine Fed'in faiz kararının süreci bozacağını belirten Memiş, ciddi belirsizlik ve baskılanmanın olduğunu ifade etti.

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"PİYASALARA BİLEREK BASKI YAPILIYOR"

Memiş baskılanan altında bir miktar gerileme olacağını ifade ederek, alım fırsatına değindi. Baskılanmanın Merkez Bankalarının işine yaradığını belirten Memiş, bu baskılanmanın küresel piyasalarda bilerek yapıldığını söyledi.


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Fed
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