Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı: Merkez Bankası sinyali önceden vermişti: Ocak 2025 emekli ve memur zammı için ilk ipucu…

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2024 enflasyon rakamları için açıklama yaptı. Memur ve emekli Temmuz zammını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran’da yüzde 1,64 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon aynı dönemde yüzde 71,60 olarak açıklanmış ve aylık enflasyon geçen yılın Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Temmuz enflasyonu da netleşti.

ENFLASYON TEMMUZ’DA YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 61,78 oldu.

Ekonomistler enflasyonun yılın 7’nci ayında yüzde 3,51 artmasını tahmin ediyordu. Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİ ONA BAĞLADI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilmişti.

EMEKLİ VE MEMUR 2025 ZAMMI İÇİN İLK RAKAMLAR GELDİ

Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ile memur emekli zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 19,31 olmuştu. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak Temmuz enflasyonu ile hesaplama yapıldığında enflasyon farkı için yüzde 6,56 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

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