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Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2021 10:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 2021 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu.

Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandı

Açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaştırma oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, yüzde 0,31 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,25 ile sağlık, yüzde 3,02 ile konut ve yüzde 2,90 ile ev eşyası oldu.

OCAK AYI ENFLASYON ŞAMPİYONU: MANDALİNA

Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 26,77 ile mandalina oldu. Otoban geçiş ücreti de yüzde 25,50 ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 21,29 ile salatalık da 3. sırada yer aldı.

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