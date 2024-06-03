SON DAKİKA: Enflasyon rakamları Mayıs ayı için belli oldu: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: 'En kötüsü geride kaldı...'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son dakika enflasyon açıklaması yaptı! Nisan ayı enflasyon rakamları saat 10.00 itibarıyla duyuruldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında yüzde 3,18 artış göstermişti.

MAYIS AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Yıllık enflasyonda zirvenin görüleceği ay olarak Mayıs işaret edilmişti. Dezenflasyon süreci öncesinde kritik ayda yeni oran belli oldu. Mayıs ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda ise yüzde 75,45'e yükselerek tarihi zirveye yerleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından 'En kötüsü geride kaldı!' başlığı ile tablolar paylaşarak değerlendirmede bulundu. İşte o açıklama:

"Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





