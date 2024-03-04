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SON DAKİKA: Enflasyon rakamları Şubat ayı için belli oldu! TÜİK duyurdu: Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken sözler, 'Mart'tan sonra...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 10:01
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Son dakika haberine göre, enflasyon Şubat 2024 rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜFE verilerini duyurdu. Yılın ilk ayında enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 6,70 oranında artmıştı. Peki 2024 Şubat ayı enflasyon rakamları ne oldu? İşte Mehmet Şimşek’in açıklamaları ile TÜFE rakamları için son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Enflasyon rakamları Şubat ayı için belli oldu! TÜİK duyurdu: Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken sözler, 'Mart'tan sonra...'

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,70 olarak artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86’ya yükselmişti. Peki Şubat ayı enflasyon rakamları ne oldu?

Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı

SON DAKİKA: İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyordu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 , yıllık bazda ise yüzde 67,07 arttı. Böylece yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi görüldü.

Beklenti enflasyonun aylık bazda yüzde 4,04, yıllık bazda ise yüzde 66,30'a çıkacağı yönündeydi.

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BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün yaptığı açıklamasında, “Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayla ilgili değildir. Önümüzdeki 12 ayda enflasyon düşecektir. Enflasyonda trend programla uyumlu bir şekilde. Ocak ayında enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var” ifadelerini kullandı.


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Enflasyon
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