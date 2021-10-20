Son Dakika: EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

EPGİS, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacağını açıkladı.

LPG'ye bir zam daha geldi. EPGİS, 2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye bu gece yarısından itibaren olmak üzere 22 kuruşluk daha zam geleceğini açıkladı.

MOTORİN VE BENZİN ZAMLARI

Motorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 22 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 20, 2021



