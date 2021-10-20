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Son Dakika: EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

20.10.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPGİS, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacağını açıkladı.

Son Dakika: EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

EPGİS, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacağını açıkladı.

LPG'ye bir zam daha geldi. EPGİS, 2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye bu gece yarısından itibaren olmak üzere 22 kuruşluk daha zam geleceğini açıkladı.

MOTORİN VE BENZİN ZAMLARI

Motorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.


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