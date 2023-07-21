FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam mesajı: Yıl sonunu işaret etti! Akaryakıtta ÖTV artışı, Gabar petrolü...

Son dakika | Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam mesajı: Yıl sonunu işaret etti! Akaryakıtta ÖTV artışı, Gabar petrolü...

21.07.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili açıklamada bulundu. ÖTV artışının nedenini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları için de yıl sonunu işaret ederek dikkat çeken bir mesaj verdi. Gabar'da keşfedilen petrolün sisteme ne zaman entegre edileceğine ilişkin tarih belirten Erdoğan, fahiş kira artışları ve konut fiyatlarındaki artış hakkında da "Yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak" dedi.

Son dakika | Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam mesajı: Yıl sonunu işaret etti! Akaryakıtta ÖTV artışı, Gabar petrolü...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vatandaşın gündemindeki ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde akaryakıtta yapılan ÖTV artışının nedenini depremlerin getirdiği mali yük olarak açıkladı. Emekli maaşlarıyla ilgili yeniden değerlendirme yapılabileceğinin sinyalini veren Erdoğan, Gabar petrolü için 2024'ü işaret etti.

AA-20230721-31731853-31731852-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KORFEZ_ULKELERINE_YAPTIGI_ZIYARETIN_ARDINDAN_UCAKTA_GAZETECILERIN_SORULARINI_YANITLADI

"DEPREMLERİN GETİRDİĞİ YOĞUN MALİ YÜK NEDENİYLE İHTİYAÇ DUYDUK"

Erdoğan'ın akaryakıtta ÖTV zammı, Gabar'da keşfedilen petrol ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamaları şöyle:

Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.

thumbs_b_c_1ec9161271a64128e097fe6c9b5d2d05

EMEKLİ MAAŞLARI MESAJI! "YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.

ksdşasd

"VATANDAŞIMIZA BİR YANSIMASI MUTLAKA OLACAKTIR"

Gabar’daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. Ve inşallah bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren Gabar petrolü de süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. İnşallah en uygunu, ideali neyse biz onu vatandaşımıza yansıtırız. Karadeniz’deki gaz rezervi Ağustos 2020’de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dâhil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak. Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır.

GABAR PETROLÜ İÇİN TARİH VERDİ

Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024’ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 kuyu açacağız. Şu anda Türkiye ve civar ülkelerdeki bütün sondaj makinalarını oraya yönlendiriyoruz. Dağlarda kilometrelerce yol yapılıyor. Çok hummalı bir çalışma var."

thumbs_b_c_05da5383c61d052a2297a4fcf18ae20d

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA CEZA KESİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de de?" sorusuna "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak" yanıtını verip şöyle devam etti:

"Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir."

Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü! Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü!
Sayılı günler kaldı: Maaş artışları, kira yardımı... Sayılı günler kaldı: Maaş artışları, kira yardımı...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SPK 4 halka arzı onayladı! İşte ATAKP, KALES, ASCE, FZGLY halka arzlarının detayları...SPK 4 halka arzı onayladı! İşte ATAKP, KALES, ASCE, FZGLY halka arzlarının detayları...
Sayılı günler kaldı: Maaş artışları, kira yardımı...Sayılı günler kaldı: Maaş artışları, kira yardımı...
Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü! Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Doktorlar bile çıkana şaşırdı! O kadar ağırdı ki... Tam 9 kilogram...

Doktorlar bile çıkana şaşırdı! O kadar ağırdı ki... Tam 9 kilogram...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Damat kayınpederiyle dans etmek istedi! Kucağına alıp ters döndürdü

Damat kayınpederiyle dans etmek istedi! Kucağına alıp ters döndürdü

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.