FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... Erken emeklilik için önemli uyarı! Borçlanma için acele edin…

Son dakika... Erken emeklilik için önemli uyarı! Borçlanma için acele edin…

27.12.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken emekli olmak isteyenler için önemli bir uyarı geldi. Son dakika haberine göre; asgari ücrete gelen zam oranı 2022’de emeklilik için borçlanma yapacakların da maliyetini artıracak. Borçlanmanın bu yıl bitmeden yapılmasında fayda var. İşte son dakika emeklilik haberinin detayları…

Son dakika... Erken emeklilik için önemli uyarı! Borçlanma için acele edin…

Son dakika haberine göre; Milyonlarca vatandaş erken emeklilik için borçlanma yolunu seçerek eksik primlerini kapatabiliyor. Bu haktan yararlanmak için yılın son günlerini değerlendirin. 2022 yılında borçlanma maliyetleri artacak.
Sosyal güvenlik sisteminde, hizmet borçlanmaları kişilerin prim gün sayılarını artırırken, bazı durumlarda ilk kez sigortalı olunan tarihi geri çekiyor. Bu sayede kişilerin prim gün sayısı artarken, daha erken emekliliğin yolu açılıyor. Askerlik görevini yapmış olan sigortalı, çalışan anneler, prim borcu olan Bağkur’lu ve gurbetçiler, belli bir ücret ödeyerek bu borçlanma imkanından faydalanabiliyor.

YENİ YILA BIRAKMAYIN

Peki, yıl bitmeden borçlanmak mı yoksa 2022’de bu yönteme başvurmak mı avantajlı? Posta gazetesinin haberine göre; Yılsonuna kadar borçlanma yapanlar, 1 gün için en az 31.39 lira ödeyecek. Bu tutar günlük brüt asgari ücret olan 98.10 liranın (2.943/30) yüzde 32 ile çarpılması sonucunda bulunuyor. Üst limit ise 204 lira. Yani asgari ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenecek prim tutarını tayin ediyor. 2022 için ise yeni asgari ücret yüzde 50.5 oranında zamla belirlendi. Bu zam oranı 2022’de borçlanma yapacakların maliyetini artıracağı için borçlanmanın bu yıl bitmeden yapılmasında fayda var.

NE KADAR AVANTAJINIZ VAR?

Cepte kalacak tutarı bir askerlik borçlanması örneğiyle açıklayalım. Askerlik borçlanması SGK prim gün sayısını artırırken, askerden sonra ilk defa sigortalı olanların SGK başlangıç tarihlerini öne çekiyor ve daha erken emekli olmayı sağlıyor. 2021 yılı içerisinde 1 yıllık askerlik süresi borçlanması yapan bir sigortalı 13 bin 737 lira ödüyor. 2022 yılı brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olması nedeniyle günlük borçlanma tutarı 53.37 liraya çıktı. Buna göre; 1 yıllık askerlik süresi borçlanması halinde ödenecek tutar ise 19 bin 215 lira olacak. Yani bu yıl asgari ücret üzerinden borçlananın net kârı 5 bin 477 lira. Asgari ücretten daha yüksek bir tutar üzerinden borçlanmanın yapılması halinde ise bu kâr miktarı daha da artacak.

SİGORTALI ANNELER

Doğum borçlanması yaparak erken emekli olmak isteyen kadın çalışanlar eğer sene sonuna kadar borçlanırlarsa; bir çocuk için 720 gün üzerinden en düşük 27 bin 468 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 54 bin 936 lira, üç çocuk için 2160 gün üzerinden 82 bin 404 lira ödeyerek borçlanabilecek. 2022 yılında borçlanma yapacak olurlarsa; en düşük bir çocuk için 38 bin 160 lira, iki çocuk için 75 bin 320 lira ve üç çocuk için 114 bin 480 lira ödeyerek borçlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
PARTNER Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı
Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı erken emeklilik sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife

Dolarda son rakamlar

Dolarda son rakamlar

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.