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Son dakika: Euro için rota belli oldu! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı:11 yıl sonra ilk kez...

21.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Eurodaki değer kaybının önüne geçilmesi için kritik olarak yorumlanan karara ilişkin banka faizleri 11 yıl sonra ilk kez arttırdı.

Son dakika: Euro için rota belli oldu! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı:11 yıl sonra ilk kez...

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından piyasada gözler euronun kaderini belirleyecek olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımlarını enflasyondaki yükselişle devam ettirdiği dönemde ECB bekle/gör politikası ile Temmuz ayına kadar gelmişti.

SON DAKİKA: AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası(ECB), 11 yıllık aranın ardından ilk faiz artışını gerçekleştirdi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranının 25 baz puan artırılacağı yönündeydi, ancak son günlerde 50 baz puan artış da konuşulmaya başlanmıştı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltti. Analistlerin tahmini iki faiz oranında 25 baz puan artış olacağı şeklinde oluşmuştu.

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ECB en son 13 Nisan 2011 tarihinde faiz oranında 25 baz puan artışa gitmişti. Banka sonraki dönemde 8 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 8,6, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,7 olarak açıklandı.

GÖZLER LAGARDE'NİN AÇIKLAMALARINDA

Şimdi gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 15.45'te başlayacak.

EURODA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Geçtiğimiz gün 1’in altına gerileyen euro/dolar paritesi karar öncesi 1,0120 seviyesinde yer alırken, kararı sonrası 1,03'ün üzerine çıktı. Euro/TL ise karar öncesi 18,06 TL'den değerlenirken şu sıralar değer kazancını yüzde 1'in üzerine taşıdı ve 18,16'nın üzerini test etti.

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Euro
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