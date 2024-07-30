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SON DAKİKA: Ev almak isteyenleri sevindirecek haber SGK'dan geldi! 400 bin TL faizsiz kredi desteği! İşte şartlar...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 14:48
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Son dakika haberi... Türkiye konut fiyatları ve faizleri uçuşa geçmişken vatandaşlara nefes aldıracak haber Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. SGK, faizsiz kredi desteğini duyurdu. Peki faizsiz kredi desteğinde şartlar neler, herkes yararlanabilecek mi? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ev almak isteyenleri sevindirecek haber SGK'dan geldi! 400 bin TL faizsiz kredi desteği! İşte şartlar...

Son dakika: Ev almak isteyenler için kritik destek Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) çeşitli yasal düzenlemeler doğrultusunda maaş alanlara özel olarak yüzde sıfır faizli 400 bin TL konut kredisi vereceğini duyurdu. Krediye başvurmak isteyen ve şartları taşıyan vatandaşlar Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na müracaat edebilecek.

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KİMLER YARARLANACAK?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden faydalanan malul, dul ve yetim vatandaşlar SGK’nin faizsiz konut kredisi imkânından yararlanabilecek.

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Bunun yanı sıra, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malullüğü maaşı alan vatandaşlar da 400 bin TL kredi imkânından yararlanabilecek.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kredi başvurusu yapmak isteyen hak sahiplerinin, daha önce düzenlenmiş olan hak sahipliği belgelerine ihtiyaç duymaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

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Konut kredisi sgk son dakika destek emekli şartlar
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