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Son Dakika: Evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ödemeleri başladı! İşte iller listesi

15.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz” dedi. İşte engelli, evde bakım ve 65 yaş aylığı yatan iller listesi...

Son Dakika: Evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ödemeleri başladı! İşte iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

ÖDEMELER YAPILIYOR

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ, EVDE BAKIM VE 65 YAŞ AYLIĞI YATAN İLLER LİSTESİ

1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman
24- Mersin
25- Bursa
26- İzmir
27- Adana
28- Tekirdağ

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