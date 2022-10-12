FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT'de kadın ve erkekler için ayrı uygulama! Tek formül iki ihtimal...

SON DAKİKA | EYT'de kadın ve erkekler için ayrı uygulama! Tek formül iki ihtimal...

12.10.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri... Yaklaşık 6 milyona yakın kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. EYT'nin Aralık ayında Meclis’e gelip Ocak 2023'te yasalaşması bekleniyor. EYT ile ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor! Masada tek formül olduğu konuşuluruken, EYT düzenlemesi için iki ihtimal üzerinde duruluyor. Yaş koşununun kaldırılmaması durumunda erkek ve kadınlara ayrı uygulamanın yapılabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA | EYT'de kadın ve erkekler için ayrı uygulama! Tek formül iki ihtimal...

Son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreçte neredeyse sona gelindi. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’den kimler yararlanacak” sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tip bir düzenleme ile prim eşitlenmesinin söz konusu olduğu söylemişti. Bakan Bilgin ayrıca Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili ise “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem” dedi.

2

Şimdi ise gözler EYT düzenlemesi için atılacak en somut adıma çevrildi. Bakan Bilgin, çalışmanın Aralık ayında bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağını, Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıldıktan sonra Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

EYT’LİLERİN TALEBİ NE?

EYT'li vatandaşlar emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini ve yaş şartı aranmadan emekli olmayı talep ediyor.

4

EYT’DE İKİ İHTİMALLİ DÜZENLEME

EYT düzenlemesinde iki ihtimal üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş koşulu ve prim gün sayısına ilişkin düzenleme. EYT’lilerin beklediği gibi yaş koşulu kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur’lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet süresini tamamlayanların, SGK’lılar için kadında 20, erkekte 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin hemen emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK’lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün sayısının 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.

iStock-1429092151

ERKEK VE KADINLARA AYRI UYGULAMA

Yaş koşulunun kaldırılmaması durumunda da, kadın ve erkek sigortalılar için kanunda öngörülen emeklilik yaş hadlerinden, örneğin 5 yaş veya farklı oranlarda indirim yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Yaş indirimlerinin kadın ve erkek için ayrı oranlarda da uygulanabileceği ve bu ihtimalin daha güçlü göründüğü belirliyor.

Cumhuriyet'yen Nergis Şimşek'in haberinde ayrıca, emeklilik yaş koşulu yerine geldiği halde prim gününü dolduramayanlar içinse yeni borçlanma imkânlarının tanınmış olabileceğine yer veriliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıtBakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt
Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam dahaFiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha
Anahtar Kelimeler:
EYT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
EYT'lilere şart, koşul konulursa bizimde sandıkta bir formülümüz var!
Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarıda çözülsün borçlanma hakkı verilmeli
neyse halim çıksın falim oyumun rengi buna bağlı nokta

En Çok Okunan Haberler

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?

Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.