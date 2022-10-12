SON DAKİKA | EYT'de kadın ve erkekler için ayrı uygulama! Tek formül iki ihtimal...

Son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreçte neredeyse sona gelindi. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’den kimler yararlanacak” sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tip bir düzenleme ile prim eşitlenmesinin söz konusu olduğu söylemişti. Bakan Bilgin ayrıca Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili ise “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem” dedi.

Şimdi ise gözler EYT düzenlemesi için atılacak en somut adıma çevrildi. Bakan Bilgin, çalışmanın Aralık ayında bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağını, Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıldıktan sonra Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

EYT’LİLERİN TALEBİ NE?

EYT'li vatandaşlar emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini ve yaş şartı aranmadan emekli olmayı talep ediyor.

EYT’DE İKİ İHTİMALLİ DÜZENLEME

EYT düzenlemesinde iki ihtimal üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş koşulu ve prim gün sayısına ilişkin düzenleme. EYT’lilerin beklediği gibi yaş koşulu kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur’lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet süresini tamamlayanların, SGK’lılar için kadında 20, erkekte 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin hemen emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK’lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün sayısının 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.

ERKEK VE KADINLARA AYRI UYGULAMA

Yaş koşulunun kaldırılmaması durumunda da, kadın ve erkek sigortalılar için kanunda öngörülen emeklilik yaş hadlerinden, örneğin 5 yaş veya farklı oranlarda indirim yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Yaş indirimlerinin kadın ve erkek için ayrı oranlarda da uygulanabileceği ve bu ihtimalin daha güçlü göründüğü belirliyor.

Cumhuriyet'yen Nergis Şimşek'in haberinde ayrıca, emeklilik yaş koşulu yerine geldiği halde prim gününü dolduramayanlar içinse yeni borçlanma imkânlarının tanınmış olabileceğine yer veriliyor.



