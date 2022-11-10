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Son dakika... EYT’de milyonların beklediği gün geldi! Yarın başlıyor: EYT maaş hesabında 3 dönem kriteri…

10.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT’linin maaş hesaplaması nasıl olacak? EYT’li ne kadar maaş alacak? Bu iki soru emeklilikte yaşa takılan 4,5 milyon kişi için hala belirsizliğini koruyor. Ancak EYT düzenlemesinin Melis’e geleceği Aralık ayı öncesinde kritik ipuçları geliyor. Bütçe görüşmelerinin ardından milyonlarca EYT’li için maaş hesabı da yapılmaya başlanacak. Maaş hesaplaması diğer emekli aylığı hesaplamaları gibi 3 dönem üzerinden yapılacak. Çalışma Bakanlığı’nın görüşmeleri ise yarın başlıyor.

Son dakika... EYT’de milyonların beklediği gün geldi! Yarın başlıyor: EYT maaş hesabında 3 dönem kriteri…

Son dakika: Aralık ayına yaklaşırken EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde detaylar netleşiyor. EYT şartları ve kapsamı yavaş yavaş ortaya çıkarken, emeklilik başvuru süreci sonrasında EYT'linin maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Emekli maaşlarının 3 ayrı dönem için hesaplanacağı öğrenildi. Peki EYT'de ilk maaş ne zaman? İşte kritik olan o tarihler…

Milyonlar bekliyordu! EYT'de kritik tarih netleşti Milyonlar bekliyordu! EYT'de kritik tarih netleşti

SON DAKİKA: EYT’DE MAAŞ HESABI

EYT Aralık ayında Meclis gündemine gelerek, edinilen son dakika bilgisine göre 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Toplam 4,5 milyon EYT’linin ise ilk etapta 1,5 milyona yakını emekli olacak. Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağı kesinleşirken, tek formül üzerindeki çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Formülün ne olduğu tam olarak bilinmese de mağduriyete yol açan 4447 sayılı yasanın ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılarak milyonlara yaşa takılmadan emeklilik yolunun açılması bekleniyor.

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BAKANLIK VE SENDİKADAN EYT TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak” ifadelerini kullandığı EYT düzenlemesi için dün akşam kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda, EYT'lilerin durumu ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktarırken, Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

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EYT MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri yaklaşık bir ay sürecek. 21 Ekim Cuma günü sunumu yapılacak bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler 26 Ekim'de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu kapsamdaki mesaisi ise yarın başlayacak.

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MAAŞLAR 3 DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Bu görüşmelerin ardından milyonlarca EYT’li için maaş hesabı da yapılmaya başlanacak. Ancak edinilen bilgiye göre, EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı öğrenildi. 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

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Kişilerin çalışılan yıllardaki aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak. Matematiksel olarak maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam günümüz şartlarına göre güncellenecek. 1999-2008 arasındaki dönem için de aynı aylık bağlama oranı ile yeni güncelleme katsayıları kullanılacak. Burada büyüme oranı devreye girecek.

2008 sonrası dönemde ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ile büyüme oranının yüzde 30’u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında kullanılacak. Böylece EYT’liler için emekli maaşı oluşturulacak.

ŞUBAT AYINDA İLK MAAŞLAR YATACAK

EYT konunun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın 15 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 6 milyonu aşkın EYT’linin ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.


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