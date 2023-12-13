SON DAKİKA: Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Yılın son faiz kararı için gözler o saatte! Dünya Altın Konseyi 3 ihtimalli yeni senaryosunu paylaştı

Son dakika: Altın fiyatları dün ABD enflasyon verisi ile dalgalandı. ABD enflasyonu beklentilere paralel olarak Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 0,1 oldu. Verinin açıklanmasının ardından gözler bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına ve Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildi.

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FED YILIN SON FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR

Fed, piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını bu akşam saat 10.00’da duyuracak. Son üç toplantısında faizi sabit tutan Fed'in, yılın son toplantısında nasıl bir karar vereceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Piyasalarda genel görüş faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde oluştu. Fed faiz kararının ardından her zaman olduğu gibi saat 22.30’da Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısı izlenecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD enflasyonunun beklentilere paralel olarak gelmesi Fed’in yüzde 5.5 olan faizleri sabit bırakması ihtimalini güçlendirirken Dinamik Yatırım ekonomistleri, “Çarşamba akşam 22.00’de açıklanacak Fed kararının faizlerde değişiklik yapılmaması yönünde olması bekleniyor. Ancak faiz kararı kadar önemli olacak bir diğer veri seti Fed üyelerinin beklentileri olacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundular.

“ŞAŞIRTICI OLMAYACAKTIR”

Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Batuhan Tufaner ise, “ABD tarafından gelen verilerin karışık olduğunu ifade edebiliriz. PMI endeksi daralmanın sürdüğüne işaret ederken, tarım dışı istihdam verileri ise beklenenin üzerinde. Enflasyon oranı da, beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Fed yetkilerinin açıklamalarına baktığımızda farklı söylemler olduğunu görüyoruz. Fed’in faiz arttırımlarına daha erken başlayacağı konuşulsa da enflasyonla mücadele kararlılığı sürekli olarak vurgulanıyor. Küresel piyasadaki gelişmeler Fed’in faiz arttırım döngüsünün sonuna geldiğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Fed’in faiz oranını sabit tutması muhtemel. Ancak Başkan’ın konuşmasında daha şahin tonlu vurgulamalar duymamız şaşırtıcı olmayacaktır” yorumunu yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz haftaya rekor bir yükseliş ile başlayan ons altın, 2.148 dolar seviyelerini test etmişti. Fakat buralarda tutunma gerçekleşmedi ve aşağı yönlü hareketlenmeler görüldü. Bununla birlikte ons altın haftayı 2.004 seviyelerinden kapattı. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası piyasa dalgalı bir seyir izledi. Altının ons fiyatı, kritik veri öncesi 1990 dolarda hareket ederken, sonrasında 1996 - 1984 bant aralığında işlem gördü. Bu sabaha bakıldığında ise 1978 dolar seviyelerinden değerleniyor.

Aynı şekilde geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı da bu hafta düşüşe geçmişti. ABD enflasyonu sonrası 1.860 liraya kadar yükselse de daha sonra geri çekildi. Bugün altının gram fiyatı 1848 lira seviyelerinde bulunuyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİNDEN ALTIN TAHMİNİ

Dünya Altın Konseyi‘nin (WGC) son raporuna göre, 2023’ün son haftalarında altının 2.000 doların üzerine çıkması, 2024’te daha da büyük bir hareketin habercisi olabilir. WGC analistleri 2024 görünümünde, gelecek yıl altın fiyatlarını etkileyecek üç potansiyel senaryo gördüklerini söylüyorlar.

İLK SENARYO

Altın fiyatları için ilk senaryo’da ABD ekonomisi yumuşak bir iniş yaparak resesyona girmiyor. Ancak yine de trendin altında bir büyüme yaşıyor. Dünya altın konseyi bu durumun piyasa beklentisi ile uyumlu olduğunu dile getiriyor. Bunun da altın için bir miktar çekiş anlamına geleceğini belirtiyorlar.

İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryo ise ABD ekonomisinin resesyona girerek sert iniş yapma ihtimaline dayanıyor. Bu senaryoda Fed, ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmek zorunda kalacak. “Bu durum altın için yükseliş ortamı yaratacaktır” deniliyor.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

En düşük ihtimal olarak görülen üçüncü senaryo ise ABD ekonomisinin trendin üzerinde sağlam bir büyüme göstermeye devam etmesi nedeniyle inişin olmaması. Ancak WGC, ABD’nin 2024 yılına kadar trendin üzerinde büyümeyi sürdürme olasılığını yalnızca yüzde 10 olarak görüyor.







