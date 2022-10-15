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Son dakika… Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Akaryakıta bir zam daha geldi... 15 Ekim mazot (motorin) ve benzin fiyatı ne oldu?

15.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Akaryakıt fiyatları ile güncel mazot ve benzin fiyatı milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta indirim haberi beklenirken, dolar/TL kurundaki yükseliş motorin fiyatlarına bugün zam olarak yansıdı. 1 haftada 4 kez zamlanan motorine 2 gün önce gelen indirimin ardından bugün 1,01 lira zam yapıldı. İşte, 15 Ekim 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel motorin fiyatları ve benzin fiyatı…

Son dakika… Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Akaryakıta bir zam daha geldi... 15 Ekim mazot (motorin) ve benzin fiyatı ne oldu?

Son dakika… Brent petrol ve dolar/TL kuruna göre yön belirleyen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. ABD enflasyonu sonrasında kısa süreli yükseliş yaşamasına rağmen brent petrol dün 91 dolar seviyelerine kadar çekilirken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluşmuştu. Beklentilerin aksine geçtiğimiz hafta 4 kez zam 1 kez de indirim gelen motorin litre fiyatı bir kez daha değişti. Akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 15 Ekim güncel motorin fiyatları ile benzin fiyatı…

AKARYAKIT

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorine geçtiğimiz hafta 4 zammın ardından 13 Ekim Perşembe günü büyük bir indirim gelmişti. Ancak 2 lira 14 kuruşluk indirimin sevinci kısa sürdü. Petroldeki düşüşe rağmen dolar/TL kuru nedeniyle araç sahiplerini üzen akaryakıta zam haberi gecikmedi. Aradan geçen 2 günün ardından motorine 1,01 liralık yeni bir zam daha geldi.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL OLDU?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.

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2,13 LİRALIK İNDİRİMİN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları geçen haftadan bu yana yeniden yükselişe geçmişti. 4 – 10 Ekim döneminde benzine 2, motorine ise 4 defa zam yapıldı. Benzinin listesi 20,60 TL’ye çıktı. Motorine son yapılan 1,38 TL zamla litre fiyatı 28,53 TL’ye yükseldi. Böylece motorin litre fiyatı bu ay yüzde 23,4, benzin litre fiyatı ise yüzde 7 zamlandı. Ancak petrol fiyatlarının 6 haftanın zirvesinden gerilemesiyle motorine indirim yapıldı. 13 Ekim itibariyle motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine gerilemişti. Eylül ayında benzinin litresi 19,23 TL, motorin ise 23,12 TL idi.

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İSTANBUL'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,62 TL
Motorin: 27,39 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,77 TL
Motorin: 27,55 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Benzin: 20,76 TL
Motorin: 27,52 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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