Son dakika… Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Akaryakıta bir zam daha geldi... 15 Ekim mazot (motorin) ve benzin fiyatı ne oldu?

Son dakika… Brent petrol ve dolar/TL kuruna göre yön belirleyen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. ABD enflasyonu sonrasında kısa süreli yükseliş yaşamasına rağmen brent petrol dün 91 dolar seviyelerine kadar çekilirken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluşmuştu. Beklentilerin aksine geçtiğimiz hafta 4 kez zam 1 kez de indirim gelen motorin litre fiyatı bir kez daha değişti. Akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 15 Ekim güncel motorin fiyatları ile benzin fiyatı…
Motorine geçtiğimiz hafta 4 zammın ardından 13 Ekim Perşembe günü büyük bir indirim gelmişti. Ancak 2 lira 14 kuruşluk indirimin sevinci kısa sürdü. Petroldeki düşüşe rağmen dolar/TL kuru nedeniyle araç sahiplerini üzen akaryakıta zam haberi gecikmedi. Aradan geçen 2 günün ardından motorine 1,01 liralık yeni bir zam daha geldi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.
Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları geçen haftadan bu yana yeniden yükselişe geçmişti. 4 – 10 Ekim döneminde benzine 2, motorine ise 4 defa zam yapıldı. Benzinin listesi 20,60 TL’ye çıktı. Motorine son yapılan 1,38 TL zamla litre fiyatı 28,53 TL’ye yükseldi. Böylece motorin litre fiyatı bu ay yüzde 23,4, benzin litre fiyatı ise yüzde 7 zamlandı. Ancak petrol fiyatlarının 6 haftanın zirvesinden gerilemesiyle motorine indirim yapıldı. 13 Ekim itibariyle motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine gerilemişti. Eylül ayında benzinin litresi 19,23 TL, motorin ise 23,12 TL idi.
Benzin: 20,62 TL
Motorin: 27,39 TL
Benzin: 20,77 TL
Motorin: 27,55 TL
Benzin: 20,76 TL
Motorin: 27,52 TL
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