Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan fon soruşturması kapsamında Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yömnetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık yönetim AŞ.'ye TMSF kayyum olarak atandı.

ALİ EMRE BALLI VE BAĞLANTILI KİŞİLERİN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLER İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı.

KREDİ VE MENKUL KIYMET İHRACINDAN BANKANIN SERMAYESİNE

İncelemelerde, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Banka'sının kuruluş sermayesine aktarıldığı tespit edildi. Sermayenin Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kontrolündeki fonlara yatırılarak “fon manipülasyonuna” konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığı belirlendi.

TMSF ATANDI

Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında, yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin tümüyle TMSF’ye devredilmesine karar verildi.

ALTINBAŞ HOLDİNG'E DE KAYYUM

Daha sonra Altınbaş Holding ile beraber Alnus Yatırım Menkul Değerler, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding şirketlerine de kayyum atandığı bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır