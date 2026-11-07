SON DAKİKA | Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca tutuklandı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 Kasım’da gözaltına alınan eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı ⁠Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü ⁠Ümit Sincanlı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

4 İSİM İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen isimlerden Enver Usca, Mustafa Alper Taş, ⁠Ümit Sincanlı ve ⁠Ercan Urkan tutuklandı.