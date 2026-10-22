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Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında

Son dakika haberi: Fon soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonlarda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan yeni isimler de ortaya çıktı; aralarında eski başbakan danışmanı ve eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da bulunuyor.

Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki fon kriziyle ilgili hemen her gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yeni gözaltılar olduğu bilgisi geldi.

Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında 1

Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 31'e yükseldi.

Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında 2

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ortaya çıktı:

  • Eski AK Parti milletvekili ve Ahmet Davutoğlu döneminde başbakan danışmanlığı yapan Ertan Aydın

Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında 3

  • Görevinden istifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur
  • KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal
  • Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan
    Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında 4
  • Hakan Eryılmaz
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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26’sı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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