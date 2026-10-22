Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki fon kriziyle ilgili hemen her gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yeni gözaltılar olduğu bilgisi geldi.

Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 31'e yükseldi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ortaya çıktı:

Eski AK Parti milletvekili ve Ahmet Davutoğlu döneminde başbakan danışmanlığı yapan Ertan Aydın

Görevinden istifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan



Hakan Eryılmaz

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26’sı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır