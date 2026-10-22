Son dakika | Fon soruşturmasında dikkat çeken 5 gözaltı daha! Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın da aralarında

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki fon kriziyle ilgili hemen her gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yeni gözaltılar olduğu bilgisi geldi.
Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 31'e yükseldi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ortaya çıktı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26’sı gözaltına alınmıştı.
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