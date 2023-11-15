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Son dakika: Geldiği gibi gitti! Motorin indirimi kısa sürdü: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor (15 Kasım Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

15.11.2023 12:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Motorin fiyatları bu kez zamlanıyor. Akaryakıt fiyatları brent petrol ile dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Halihazırda dün indirim gelen mazot fiyatı bu gece yarısı bir kez daha değişecek. Benzin fiyatı sabit kalmaya devam ederken motorin litre fiyatları 1,15 TL artacak. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Geldiği gibi gitti! Motorin indirimi kısa sürdü: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor (15 Kasım Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Prent petrol fiyatları dipten toparlanarak yükselişe geçti. Fiyatlar 83 dolar sınırına yaklaştı. Dolar/TL kuru ise yurt içinde rekor seviye olan 28,66’nın üzerine yükseldi. Yaşanan düşüş ile akaryakıt fiyatları için indirim yapılmıştı. Motorin litre fiyatları dün 1,64 kuruş düşmüştü. Gelen son dakika haberi araç sahiplerinin sevincini kısa sürdürdü. Mazot fiyatı bu gece yarısı bir kez daha değişiyor. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba il ilk güncel akaryakıt fiyatları…

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MOTORİN FİYATLARI BU GECE DEĞİŞİYOR

31 Ekim’de 1,57 TL indirim yapılan motorin fiyatları dün 1,64 liralık ikinci bir indirim ile 36 TL seviyelerine çekilmişti. Ancak bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için 1,15 TL zam geleceği öğrenildi.

Böylece fiyatlar ortalama olarak yarından itibaren Ankara'da 38,113 TL, İstanbul'da 37,51 TL ve İzmir'de 38,27 TL'den satılacak. Benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’den gelen verilerin ülkede talebin arttığına işaret etmesinin ardından yükselişe geçti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasasındaki arz ve talep görünümüne ilişkin pozitif tahminleri de fiyatların yükselişine katkıda bulundu. Dün 83,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 82,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78 dolardan alıcı buldu.

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15 KASIM 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 34,48 TL
Motorin: 36,36 TL
LPG (Otogaz): 18,24 TL

ANKARA
Benzin: 35,14 TL
Motorin: 36,96 TL
LPG (Otogaz): 18,66 TL

İZMİR
Benzin: 35,24 TL
Motorin: 37,12 TL
LPG (Otogaz): 18,31 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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