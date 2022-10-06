Son dakika... Gelir vergisi talebi! Erdoğan'a mektup yolladılar

Son dakika... Asgari ücrete zam oranının yanı sıra en çok konuşulan konulardan bir tanesi de gelir vergileri oldu. Bu kapsamda Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gonderdi. İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.

VERGİLER 3,7 KAT ARTTI

İşçiler Ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girdi. Ocak ayında 637 lira vergi ödeyen bir işçi, Eylül’de 2 bin 342 lira vergi öder hale geldi. DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı Ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi. Ocak’ta 2 bin 175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı Mayıs’ta 2 bin 600 TL’ye, Temmuz’da 4 bin 40 TL’ye ve Eylül’den itibaren ise 4 bin 657 TL’ye yükseldi. Böylece Eylül 2022’deki gelir vergisi kesintisi artışı ocak ayına göre 3,7 kat oldu.



