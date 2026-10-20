Son dakika | Görüşmeler öne çekildi! Tasfiye edilen fonlar için Meclis'te hareketlilik

Son dakika haberi: TBMM'de Kızılay yasa teklifinin görüşmelerine ara verildi. Tasfiye edilen fonlara ilişkin teklifin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri öne çekildi.

ŞİMŞEK: KANUN ÇIKTIKTAN SONRA ÖDEMELER HIZLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ardından fonlardaki kaynakların durumuna göre 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin hızla yapılacağını bugün açıklamıştı. Küçük yatırımcılar ile para piyasası fonu yatırımcılarına öncelik verileceğini belirten Şimşek, tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Şimşek ayrıca 66 fonun tasfiyesinin tamamlandığını ve 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar lira ödendiğini bildirdi.

ÖMER ÇELİK’TEN “MAKAM” VE “YAKINLIK” MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “fon şeytanları” olarak nitelendirdiği kişilerin üzerine kararlılıkla gidildiğini, meşru yatırımcıların bu kişilerden ayrı tutulduğunu söyledi. Soruşturmalarda makam veya siyasi yakınlık gözetilmeyeceğini vurgulayan Çelik, siyasi himayeyle iddiaların örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.