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Son dakika: Gram altın fiyatında radara alınacak seviye! Bu eşik aşılırsa...

02.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çarşamba günü altın fiyatı konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın toparlanma çabasına girerken altın gram fiyatı da yükselişe geçti. Dolar kuru ise yarın açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları öncesinde yatay seyrediyor. Altın bugün ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Altın ve dolar kurunun seyriyle ilgili uzman isimlerden yorumlar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Gram altın fiyatında radara alınacak seviye! Bu eşik aşılırsa...

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları bugün de merakla takip ediliyor. Altın ve dolar için etkili yoğun veri gündemi olan yatırımcılar yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak olan verilere odaklanmış durumda. ABD’de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Türkiye'de ise gözler ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. "Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? 2 Şubat Çarşamba dolar kaç TL?” sorusuna yanıt ararken analistlerden uyarılar ve tahminler peş peşe geldi. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından Başkan Jerome Powell’ın yaptığı konuşmada, merkez bankasının Mart ayında varlık alımlarının sonlandırılmasının ardından politika faizinin artırılacağının sinyalini verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları üzerine dolar Cuma günü 97,441 ile 18 ayın zirvesini görmesinin ardından geri çekildi. JPMorgan Chase’e göre Pazartesi günkü zayıflığa rağmen dolar, rallisini, Fed faiz oranlarını artırmaya başladıktan sonrasına kadar sürdürebilir.

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OCAK AYI ENFLASYONU AÇIKLANACAK

Öte yandan Türkiye’nin merakla beklediği Ocak 2022 enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 48,42'ye yükseleceği bekleniyor.

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Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

DOLAR 18 AYIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13,50 seviyesinden geri çekilerek hafta başında 13,30 liraya kadar düşmüştü. Dün günü 13,38 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru enflasyon rakamları öncesinde 2 Şubat Çarşamba gününe yatay başladı.

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ONS ALTIN

Ons altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında ABD doları endeksinin 18 ayın zirvesine çıkmasının ardından sert bir düşüş yaşmış ve 1800 doların altına gerilemişti. Ancak dolar endeksindeki geri çekilme ile altın fiyatları yaralarını sarmaya başladı. Dün 1808 dolara kadar yükselen ons altın şu sıralar 1798 dolar seviyelerinde bulunuyor.

“ALTIN PİYASASI BİRAZ KORKTU”

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Financial Times’a verdiği röportajda, enflasyonun inatla yüksek kalması durumunda 50 baz puanlık bir artışın garanti altına alınacağını söyledi. RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, Fed’in faiz artırımı beklentilerine bağlı olarak dolar diğer para birimlerine karşı yükselirken, diğer merkez bankalarının henüz tam olarak hareket etmeye başlamadığını ve bunun altın için sorun yarattığını söylüyor.

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FED ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya da, şu an için altını baskılayacak en önemli faktörün reel faizler olduğunu fakat artan enflasyondaki yükselişin devam etmesini beklediklerini belirtti. "Altın için orta ve uzun vade görünüm yükselişe işaret ediyor" diyen Moya, kısa vadede Fed'in şahin duruşunun değerli metalin fiyatlarını baskılayacağını vurguladı.

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından küresel altın fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki düşüşten nasibini alarak 767 liraya kadar çekildi. Dünü 770 liradan kapatan gram altın bu sabah 773 liradan alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1278 liradan, cumhuriyet altını ise 5 bin 241 liradan el değiştiriyor.

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“800 BANDI ÇOK ÖNEMLİ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, "Fed, daha kısa vadede faiz artırımlarına başlayacağının sinyalini vermesi ve Rusya-Ukrayna konusundaki jeopolitik gerginliklerin altının daha fazla gerilemesini önlediğini belirterek şunları ifade etti:

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" Özelikle Fed'in mart ayında yapacağı faiz artırımının yüzde kaç olacağı önemli. Eğer enflasyonda önlenemeyecek bir yükseliş söz konusu olursa altın bundan pozitif etkilenebilir ve gram altın 850-875 seviyelerine kadar çıkabilir. Fakat 800 bandı çok önemli. Bu eşik aşılırsa yukarı yönlü bir seyir olabilir. Ancak Amerika'da enflayonu önleyici tedbirler daha şahince olursa gram altın 800 lira seviyelerinde kalabilir. Altın alıcılarının kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli düşünmelerini daha doğru buluyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon
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