SON DAKİKA: Gram altın için 1100 TL iddiası! Altın fiyatları için dev bankadan da uyarı geldi...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı Mayısta 128 bin artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesine olumlu katkı sunacağı beklentisiyle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi. Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini bildirdi. Altın fiyatları ne kadar?

Altın ve dolar, yüksek enflasyon, Merkez bankalarının sıkılaşma hamleleri ve Çin'in açılması arasında yön bulmaya çalışıyor. Piyasalar yurt içinde mayıs ayında 24 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisini atlattı. Şimdi ise altın ve dolar fiyatları için gözler ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 128 bin artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesine olumlu katkı sunacağı beklentisiyle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi. Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan yükselişle yüzde 2,92 seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 101,72 seviyesinde hareket ediyor.

FED’İN FAİZ ADIMLARI

Öte yandan, Fed yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in faiz artırımlarına ara vermesinin yakın zamanda pek olası olmadığını söyledi. Brainard, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için daha yapacak çok işleri olduğunu vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti. Mester, Fed'in gelecek iki toplantısının her birinde faiz oranlarının yarım puan artırılması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA’DA REKOR ENFLASYON AÇIKLAMALARI SERTLEŞTİRDİ

Avrupa'da da ABD piyasalarına paralel kapanışa yakın güçlenen alımlarla borsalar pozitif bir seyir izlerken, tahvil piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, ECB yetkililerinin bölgede rekor seviyeye çıkan enflasyonun ardından tonlarını şahinleştirdiğini ancak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasadaki fiyatlamalarda daha ağır bastığını kaydederek, üçüncü çeyrek sonunda politika faizinin yüzde 0 seviyesine çekilmesinin beklendiğini aktardı.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası yönünü yukarı çeviren ve son 1 ayın en yüksek seviyesini gören ons altın fiyatı, bu sabah yatay seyir izliyor. Sabah erken saatlerde 1874,11 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın fiyatı şu sıralarda 1865 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta 1828 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başaran ons altında ivmenin yukarı döndüğünü ve bu hareketin 1900 dolar seviyesine kadar devam etmesinin mümkün göründüğünü belirtiyorlar.

Ons altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen dolar/TL kurundaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı ise sabahın ilk saatlerinde en yüksek 993 TL'yi gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 990 liradan değerleniyor.

DEV BANKADAN TEMMUZ UYARISI

Altın fiyatlarına ilişkin yorumlar araştırılırken 4 büyük kurumdan yeni bir analiz geldi. Commerzbank ekonomistlerinin raporuna göre, yüksek enflasyon Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) daha keskin artırım çağrılarına yol açabilir ve sarı metale baskı uygulayabilir. “Altın, güçlenen ABD doları ve önemli ölçüde artan tahvil faizleri nedeniyle ters rüzgarla karşı karşıya” diyen analistler, “bununla birlikte, bu kadar yüksek bir enflasyon oranı, ECB’nin faiz oranlarını daha hızlı mı yoksa keskin bir şekilde mi artırması gerektiği konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirebilir. Temmuz ayında yapılacak toplantıda 50 baz puanlık artırım çağrıları daha yüksek sesle gelebilir, bu durumda altın fiyatları baskı altına girebilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTINDA 1100 LİRA BEKLENTİSİ

Finans Analisti Şevket Apuhan Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde gram altın için fiyat tahminini paylaştı. Apuhan gram altın fiyatlarına ilişkin beklentisini şu sözlerle açıkladı:

“Özellikle son günlerde gittikçe artan belirsizlik ve bu belirsizliğin uluslararası gelişmelerle de desteklenmesi sonucu ‘Güvenli liman’ arayışı önem kazanıyor. Bu arayış ise en çok altın fiyatlarına yansıyor ve bu yansıma sonucu altında rekor üzerine rekor kırılıyor. Kısa vadede herhangi bir rahatlatıcı gelişme de ufukta gözükmemekte. Jeopolitik risklerin artması da paniği tetikliyor. Bununla beraber dünyada artan enflasyon sonucu merkez bankaları faiz silahına sarılmış durumdalar.

Özellikle, Fed faiz artırımında bulundukça dolar güçleniyor ve çekilen faiz kılıcı ons altını da doğrudan etkiliyor ancak faiz artırımlarının getirdiği belirsizlikler ve olumsuz beklentiler altının her defasında yeniden atağa geçmesine yol açıyor. Şu an için yakın dönemde altının değer kaybedeceğini yorumlamamıza yol açacak bir gelişme de yok. Dolayısıyla bu sene içerisinde gram altını süreli iniş ve çıkışlardan sonra 1100 lira seviyesinin üzerinde görmemiz sürpriz olmayacaktır.”



