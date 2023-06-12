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  4. SON DAKİKA | Gram altın ve dolar/TL! Şimdi de Fed faiz kararı… Çarşamba günü her şey değişebilir: ‘Mantıklı değil’ diyerek altın tahmini için rakam verdiler

SON DAKİKA | Gram altın ve dolar/TL! Şimdi de Fed faiz kararı… Çarşamba günü her şey değişebilir: ‘Mantıklı değil’ diyerek altın tahmini için rakam verdiler

12.06.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Piyasalar yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Dolar/TL kuru yeni rekor seviyeyi görürken euro ve gram altın fiyatları da yükselmeye devam etti. Yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin adımları takip edilirken, Çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda önemli etki yaratması beklenen gelişme ile ‘Altın düşecek mi yükselecek mi?’ sorusuna ekonomistlerden yanıt geldi. İşte güncel döviz kurları ve Kapalıçarşı gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

SON DAKİKA | Gram altın ve dolar/TL! Şimdi de Fed faiz kararı… Çarşamba günü her şey değişebilir: ‘Mantıklı değil’ diyerek altın tahmini için rakam verdiler

Son dakika haberleri… Borsa geçtiğimiz hafta yüzde 10 yükselirken, döviz ve gram altındaki yükselişlerde yüzde 10 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Gösterge tahvil faizi yüzde 7.50 seviyesinden yüzde 15.69 seviyesine ulaştı. Haftanın ilk gününe giriş yaparken Dolar/TL 23.70 seviyesini aştı ve rekor tazeledi. Ek olarak Euro/TL 25.53, gram altın ise 1497 TL seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.517 TL, Cumhuriyet altını 10.268 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.455 TL’den değerleniyor.

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ONS ALTIN FED FAİZ KARARI ÖNCESİ SAKİN

Dolar endeksinin 103 seviyelerinde gücünü koruyor olması ons altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Geçen haftaya göre ons tarafında önemli bir değişim yok. Altının ons fiyatı bu sabah 1972 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ancak Çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde uzmanlar ons altın fiyatlarının 1915 dolar desteğinin altına kadar gerileyebileceğini dile getiriyor. Beklentiler Fed’in faizleri yüzde 5.25’de değiştirmeden bırakacağı yönünde bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan değerlendirmede, “Fed’in yılın geri kalanında faiz artırması beklenmiyor. Ancak bu projeksiyonlarda olabilecek değişiklikler piyasalar için önemli olacak. Powell basın toplantısında mesajlar da piyasalar için önemli olacak başka bir etken. Faiz artırımı gelmesi ve şahin açıklamaların olması durumunda ABD piyasaları bozulabilir ve satışlar gelebilir. Faiz artışı olmaz ancak Powell’ın mesajları yine şahin olursa bu durumda piyasalarda oynaklığa neden olacaktır. Çarşamba günü hem dolar, hem euro/dolar paritesi hem de ons altın için önemli bir tarih olacak. Altında önemli bir pozisyon almak mantıklı değil. Fed kararı sonrasında daha net karar alınabilir. Faiz artırımı durumunda ve şahin mesajlar gelmesi durumunda ons Altın 1915 desteğinin altına bile gerileyebilir. Pas geçmesi ama şahin mesajlar gelmesi durumunda ise Altın 2000 seviyesine doğru sınırlı bir yükseliş gösterebilir” ifadeleri kullanıldı.

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MEHMET ŞİMŞEK BANKALAR İLE BİR ARAYA GELİYOR

Yurt içinde ise Merkez Bankası başkanlığına Gaye Erkan’ın atanması beklenen bir gelişme olurken, eski başkan Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığına getirildi. Şimdi ise dikkatler ekonomi yönetiminden gelecek adımlarda ve açıklamalarda olmaya devam edecek. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Banka Genel Müdürleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler piyasaların radarında kalmaya devam ediyor.

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