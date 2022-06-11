Son dakika: Gram altın ve ons altın fiyatı için yaptıkları tahmin çok konuşulacak! Wall Street’ten dikkat çeken yorum: Bu seviyeler yakın

Son dakika: Altın ons fiyatı, haftanın büyük bölümünde 1.850 dolar civarında dar bir aralıkta işlem gördü. Ancak Cuma günü geç saatlerde gerçekleşen ralli, altın fiyatının yaklaşık yüzde 1,5 yükselmesine yardımcı oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik zincirini bozmasıyla ortaya çıkan ve Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını artırmasıyla ivmelenen enflasyon, ABD'de endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Savaşın yanı sıra Çin'de "sıfır Kovid-19" politikası kapsamında alınan önlemler de tedarik zinciri sıkıntılarının devam etmesine neden olurken, fiyat artışlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Enerjiden gıdaya hızla artan fiyatlar, ABD'de enflasyonu 41 yılın yeni zirvesine taşıyarak Amerikalıların yaşam maliyetini her geçen gün artırıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN AKSİNE HIZLANDI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede enflasyon piyasa beklentilerinin aksine mayısta ivme kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,6'lık artış gösterdi. Beklentiler TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda nisan ayında olduğu gibi yüzde 8,3 artması yönündeydi. Mart ayında yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan enflasyon, nisan ayında yüzde 8,3 ile gösterdiği yavaşlamanın ardından yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

ENFLASYONUN ZİRVE YAPTIĞINA DAİR UMUTLAR KIRILDI

Son veriler, enflasyonun mart ayında zirve yaptığına dair umutları kırarken, Fed'in agresif para politikasına daha uzun süre devam edeceğine yönelik beklentileri artırdı. Fed'in gelecek hafta gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gelen enflasyon verileri, bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasalarda haziranın yanı sıra temmuz ve eylül aylarında da 50 baz puanlık faiz artırımları fiyatlanırken, 75 baz puanlık faiz artışına ilişkin beklentiler de yeniden gündeme geldi. Fiyat baskılarının artmaya devam edeceğine dair artan riskler olduğuna işaret eden analistler, son enflasyon okumasının resesyon riskini de artırdığını belirtti.

“FED KONTROLÜ KAYBETTİ”

Blue Line Futures Baş Piyasa Stratejisti Phillip Streible, “Fed, artık söz konusu olmayan enflasyon kontrolünü kaybetti. Yapabilecekleri tek şey talebi yok etmek. Bunu yapmak için ne kadar ileri gidebilirler?” ifadelerini kullandı. Bazı analistler, Cuma günü altının sabahın erken saatlerinde ralli yapmasının, yatırımcıların ABD merkez bankasının enflasyonu dizginleme yeteneğinden şüphe duymaya başladığının bir işareti olduğunu söylediler.

WALL STREET ANALİSTLERİNDE ALTIN TAHMİNİ

Bu hafta 15 Wall Street analisti Kitco altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında, yükseliş eğilimi gösteren ve tarafsız analistlerin sayısı eşitti. Aynı zamanda, üç analist yani yüzde 20, kısa vadede altın için düşüş eğilimindeydi. Bu arada, çevrim içi gerçekleştirilen ve bireysel yatırımcıların katıldığı Main Street anketlerinde 598 oy kullanıldı. Bunların 274’ü, yani yüzde 46’sı altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. Diğer 167 seçmen, yani yüzde 28, daha düşük seviyeler bekliyor. Son olarak 157 seçmen yani yüzde 26, kısa vadede tarafsız kaldı.

ALTIN, GÜVENLİ LİMAN DURUMUNU KORUYOR

Yurt içinde ise ons altın ve dolar kurunun yön verdiği gram altın fiyatları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Piyasa analisti Selçuk Ergin’e göre gram altın, güvenli liman durumunu korumaya devam ediyor. 985 lira seviyesi, yeni alanlar için fırsat alımı sunuyor. Ancak bu seviyenin gevşeyebileceğini aktarırken destek seviyesinin altına inilmesi durumunda 950 liranın önem taşıyacağını belirtiyor. Gram altının genel olarak 1.400 liraya gideceğini düşünüyor.

İSLAM MEMİŞ, ALTINDA TANSİYONUN İNMESİNİ BEKLİYOR

Bu sırada Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, Venezuela’dan yapılacak altın transferine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ankara ziyareti sonrasında altın transferi konusuna yoğunlaşıyor. İslam Memiş, bu ziyareti değerlendirirken özellikle Venezuela’nın altın rafinerisi ve Çorum’daki Venezuela altını işletme tesisine dikkat çekti. Memiş, Venezuela’nın fiziki altınlarının Türkiye’nin nakit ve dövize ihtiyacı olduğu süreçte kullanılmasının olumlu bir durum olacağını aktarıyor. Türkiye’nin, Venezuela’nın altınını fiziki olarak koruyan tek ülke olduğuna da işaret etti. Yani, Venezuela’nın Türkiye’yi altın konusunda rahatlatacağını söylüyor. Yine de bir ay gibi bir süreci beklemek gerektiğini aktaran uzman isim, kısa bir düşüş öngördüğünün altını çiziyor.

TUNA KAYA, YIL SONU ALTIN TAHMİNİ YAPTI

Son olarak Piyasa Uzmanı Tuna Kaya, altının yıl sonunda görebileceği seviyeye yönelik tahminlerini paylaştı. Kaya, altında beklentisinin 1.400 liranın üzerinde olduğunu aktardı. Ekonomiste göre dolarda önemli destek 16.50 seviyesi. Öte yandan gram altında 1.020 lira seviyelerinin altına inilebileceğini söylese de, yıl sonuna doğru 1.450 liranın görülebileceğini aktarıyor. Ons altının da 2.000 doları aşacağını düşünüyor.



