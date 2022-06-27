Son dakika: Gram altında düşüş hız kazandı: Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…

Son dakika: Ons altın fiyatı yatay hareketlerini sürdürürken gram altın cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Küresel piyasalarda, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi cuma günkü pozitif seyri yeni haftaya da taşırken, hafta boyunca yoğun veri akışıyla birlikte ABD ve Avrupa'da merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalarda güçlenen resesyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başta ABD olmak üzere artan resesyon riskinin merkez bankalarının politika alanını daraltacağına yönelik beklentiler risk iştahını beslerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artışlarına ilişkin agresif fiyatlamalar yumuşuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantıda yüzde 95 ihtimalle 75 baz puan faiz artışına gideceğine ilişkin piyasa beklentisi 85'e gerilerken, eylül toplantısında 50 baz puanlık artış ihtimali yüzde 65'e çıktı. Yılın son iki toplantısında ise 25 baz puanlık artış yapılacağına ilişkin piyasa beklentisi güçlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın veri odaklı ve toplantıdan toplantıya karar alacaklarını belirtmesinin ardından, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

G7’DEN RUS ALTININA AMBARGO

Öte yandan, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya gelirken, ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Buna karşın söz konusu adımın teknik gerekçelerle etkisinin düşük olacağı tahmin edilirken, altının ons fiyatı cuma günkü kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1837 dolardan alıcı buluyor. Dün başlayan ve yarın sona erecek zirveden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

20 Aralık’ta Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin devreye alınması öncesinde 1062 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, o tarih sonrası 500 liranın altını görmüştü. Ancak dolar/TL kurunun geçtiğimiz haftalarda 17,50 TL’yi görmesiyle altının gram fiyatı yeniden tüm zamanların zirvesine gözünü dikmiş ve 1040 lira seviyesine çıkmıştı. Gram altın fiyatları daha sonra düşüşe geçerek 1010-1025 lira aralığında hareket etti. Ancak Cuma günü BDDK’nın aldığı karar sonrası dolar kurunda yaşanan sert düşüş gram altında da kayıpları beraberinde getirdi ve 971 liraya kadar çekildi. 992 liradan açılış yapan altının gram fiyatında düşüş bu sabah da devam etti. Gram altın şu sıralar yüzde 3’e yakın değer kaybı ile 965 liradan satışa sunuluyor.

ANADOLU’DA 10 BİN TON ALTIN

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre şu ana kadar 190 bin ton altın çıkarıldı. Dünyada toplamda 53 bin ton altın rezervinin kaldığı ifade edilen raporda 10 bin tonunun Anadolu’da olduğu belirtiliyor. Youtube kanalında altına yönelik açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, “Bunları bugünkü teknoloji ile çıkarmak mümkün değildir. Altın, gümüş ve paladium kıymetli metallerdir. Rusya ve Çin altın topluyor. Gizliden gizleye bunu yapıyorlar. Bir altın toplama yarışı içerisine girdiler. Speküle ediliyor. Spekülasyon devam edecek” dedi.

Ancak her ne kadar spekülasyon devam etse de uzman isim, 2023 ve 2028 yılları arasında altının altın çağını yaşayacağını düşünüyor. Altının özellikle koronavirüs krizinin yaşandığı 2020 yılında rekor seviyelerine ulaştığı göz önüne alındığında, ileriki dönemlerde de belirsizlik durumlarının altını etkileyeceği öngörülüyor.

WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ

15 Wall Street analisti Kitco News’in altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında altı analist veya yüzde 26’sı yakın vadede altında boğa olmayı tercih etti. Aynı zamanda, altı analist veya yüzde 32, altın için ayı eğilimindeydi. Dokuz analist veya yüzde 42, bu hafta altın için tarafsızdı. Main Street anketlerinde 681 oy kullanıldı. Bunların 301’i veya yüzde 44’ü altının bu hafta yükselmesini bekliyor. Diğer 185 seçmen veya yüzde 27 daha düşük altına oy verdi. Geri kalan 195 seçmen veya yüzde 29 ise kısa vadede tarafsız kaldı.



